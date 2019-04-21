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Нижнее белье: преимущества покупки через интернет

Удачно подобранное нижнее бельё способно не только подчеркнуть достоинства вашего телосложения, но и скрыть возможные недостатки. Не забывайте, что неправильно выбранный комплект может не только испортить пропорции фигуры, но и может оказать вредное влияние на здоровье. Помимо того, нижнее бельё соприкасается с вашей кожей, в связи с чем необходимо тщательно выбирать конкретную модель.

Покупка нижнего белья всегда возможна в интернет-магазине. Однако, прежде чем сделать покупку, надо тщательно определить размер. Для этого вам следует подробнее ознакомиться с параметрами вашей фигуры. Первым шагом является измерение окружности грудной клетки. Для этого надо принять два измерения: одно под грудной клеткой, а второе вдоль грудной линии. Второе число, которое вы получаете, определяет ваш размер бюстгальтера. И чтобы правильно определить размер чашечек, надо определить разницу в сантиметрах между первым и вторым измерениями.

Чтобы выбрать размер трусиков, вы также должны рассмотреть две меры: это измерение, взятое с талии и бёдер. Когда вы идете в магазин или выбираете товары в интернете, выбирайте размер на основе полученных измерений.

Кроме того, вы всегда можете попросить менеджеров магазина помочь вам с выбором данных изделий.

При выборе комплекта нижнего белья, предпочтение желательно отдавать натуральным тканям, наиболее популярными из которых являются шёлк, подходящий для использования летом, и хлопок, идеальный для холодных сезонов. Безусловно, современные модели сделаны с добавлением синтетических волокон, что позволяет предметам одежды лучше сохранять свою форму. Для повседневного использования стоит выбирать мягкие варианты, без декоративных элементов, которые не будут видны под майками и блузками. Для особых случаев в виртуальном каталоге вы всегда можете выбрать оригинальный комплект неглиже, который порадует вас не только простотой использования, но и привлекательным видом. Обладательницы маленькой груди могут выбрать модели с пуш-апом. А при роскошном бюсте - лучше выбирать изделия, хорошо поддерживающие грудь.

21 апрель 2019 /
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