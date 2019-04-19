Сегодня много предлагается материалов, напоминающих своими характеристиками пластмассу. Среди них и эбонит Большое количество времени использование такого материала было широким. Однако в связи с тем, что современные технологии осуществляют изготовление современных видов, то этот материал ушел на второй план.

Но производство данного вещества не остановилось и используется для различных целей.

Где используется данный материал

Судя по использованию эбонита ранее, можно догадаться, что он обладает многими полезными параметрами. К преимуществам данного материала можно отнести:

материал наделен высоким уровнем прочности;

легко поддается обработке;

стойко переносит агрессивные среды;

не пропускает газы;

имеет отличное сцепление с металлом;

не поддается воздействию влаги, то есть не впитывает ее;

наделен отличными изолирующими свойствами;

используется в качестве диэлектрика.

Сферы использования эбонита таковы:

химическая промышленность;

используется при производстве аккумуляторов;

отличный материал для изготовления сувениров и аксессуаров;

посредством эбонита изготавливаются различные компоненты медицинского оборудования;

отличный материал для успешного использования в радиоэлектронике.

Все сфера использования эбонита перечислить не представляется возможным, так как в него добавляются специальные присадки для улучшения качественных характеристик, что и делает материал распространенным.

Посредством эбонита изготавливаются эбонитовые стержни и листовая форма материала, которые легко режутся, шлифуются, сверлятся, что позволяет изготавливать более сложные детали и изделия.

Немного истории

Впервые данный материал появился в Англии в эпоху викторианства. На него сразу обратили внимание ювелирные мастера, так как материал напоминал гагат.

По сравнению с эбонитом гагат стоил дорого, а внешнее сходство определило использование эбонита для изготовления украшений, так как он был во много раз дешевле. Кроме того, он смотрелся привлекательно. Однако большой минус эбонита – это изменение цвета под воздействием солнечных лучей. Он становился зеленоватым.

Сегодня из эбонита изготавливают игрушки для интима, рукоятки ножей и другие серьезные изделия.