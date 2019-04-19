Использование эбонита
Сегодня много предлагается материалов, напоминающих своими характеристиками пластмассу. Среди них и эбонит. Большое количество времени использование такого материала было широким. Однако в связи с тем, что современные технологии осуществляют изготовление современных видов, то этот материал ушел на второй план.
Но производство данного вещества не остановилось и используется для различных целей.
Где используется данный материал
Судя по использованию эбонита ранее, можно догадаться, что он обладает многими полезными параметрами. К преимуществам данного материала можно отнести:
- материал наделен высоким уровнем прочности;
- легко поддается обработке;
- стойко переносит агрессивные среды;
- не пропускает газы;
- имеет отличное сцепление с металлом;
- не поддается воздействию влаги, то есть не впитывает ее;
- наделен отличными изолирующими свойствами;
- используется в качестве диэлектрика.
Сферы использования эбонита таковы:
- химическая промышленность;
- используется при производстве аккумуляторов;
- отличный материал для изготовления сувениров и аксессуаров;
- посредством эбонита изготавливаются различные компоненты медицинского оборудования;
- отличный материал для успешного использования в радиоэлектронике.
Все сфера использования эбонита перечислить не представляется возможным, так как в него добавляются специальные присадки для улучшения качественных характеристик, что и делает материал распространенным.
Посредством эбонита изготавливаются эбонитовые стержни и листовая форма материала, которые легко режутся, шлифуются, сверлятся, что позволяет изготавливать более сложные детали и изделия.
Немного истории
Впервые данный материал появился в Англии в эпоху викторианства. На него сразу обратили внимание ювелирные мастера, так как материал напоминал гагат.
По сравнению с эбонитом гагат стоил дорого, а внешнее сходство определило использование эбонита для изготовления украшений, так как он был во много раз дешевле. Кроме того, он смотрелся привлекательно. Однако большой минус эбонита – это изменение цвета под воздействием солнечных лучей. Он становился зеленоватым.
Сегодня из эбонита изготавливают игрушки для интима, рукоятки ножей и другие серьезные изделия.
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