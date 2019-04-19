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Использование эбонита

Сегодня много предлагается материалов, напоминающих своими характеристиками пластмассу. Среди них и эбонит. Большое количество времени использование такого материала было широким. Однако в связи с тем, что современные технологии осуществляют изготовление современных видов, то этот материал ушел на второй план.

Но производство данного вещества не остановилось и используется для различных целей.

Где используется данный материал

Судя по использованию эбонита ранее, можно догадаться, что он обладает многими полезными параметрами. К преимуществам данного материала можно отнести:

  • материал наделен высоким уровнем прочности;
  • легко поддается обработке;
  • стойко переносит агрессивные среды;
  • не пропускает газы;
  • имеет отличное сцепление с металлом;
  • не поддается воздействию влаги, то есть не впитывает ее;
  • наделен отличными изолирующими свойствами;
  • используется в качестве диэлектрика.

Сферы использования эбонита таковы:

  • химическая промышленность;
  • используется при производстве аккумуляторов;
  • отличный материал для изготовления сувениров и аксессуаров;
  • посредством эбонита изготавливаются различные компоненты медицинского оборудования;
  • отличный материал для успешного использования в радиоэлектронике.

Все сфера использования эбонита перечислить не представляется возможным, так как в него добавляются специальные присадки для улучшения качественных характеристик, что и делает материал распространенным.

Посредством эбонита изготавливаются эбонитовые стержни и листовая форма материала, которые легко режутся, шлифуются, сверлятся, что позволяет изготавливать более сложные детали и изделия.

Немного истории

Впервые данный материал появился в Англии в эпоху викторианства. На него сразу обратили внимание ювелирные мастера, так как материал напоминал гагат.

По сравнению с эбонитом гагат стоил дорого, а внешнее сходство определило использование эбонита для изготовления украшений, так как он был во много раз дешевле. Кроме того, он смотрелся привлекательно. Однако большой минус эбонита – это изменение цвета под воздействием солнечных лучей. Он становился зеленоватым.

Сегодня из эбонита изготавливают игрушки для интима, рукоятки ножей и другие серьезные изделия.

19 апрель 2019 /
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