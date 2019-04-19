Как бросить курить: основные способы

На сегодняшний день, когда в современном обществе все больше людей, страдающих никотиновой зависимостью, стараются справиться с собственными привычками, рынок готов предложить достаточно широкий выбор препаратов, способов и методов, позволяющих справиться с пагубной привычкой. Как правило, каждый курильщик прекрасно понимает, что употребление табака негативно сказывается на состоянии его здоровья, в следствие чего сокращается не только длительность его жизни, но и возникают некоторые неудобства для окружающих.

Ситуация может сложиться самыми разными способами, кому то предстоит бросить курить по состоянию здоровья, кого-то вынуждает работа, а некоторые просто решают самостоятельно остановить процесс пагубного влияния на организм. Стоит отметить, что однозначного ответа на вопрос: как можно бросить курить, нет, и современный рынок готов предложить большое количество решений, позволяющих справиться с никотиновым пристрастием.

Основные способы борьбы с никотиновой зависимостью

Как правило, прежде чем остановить свой выбор на определенном варианте, потребитель старается ознакомиться с основными вариантами, позволяющими бросить курить. Такой подход позволяет подобрать наиболее оптимальный вариант «лечения», который действительно принесет определенные результаты. На сегодняшний день можно выделить несколько основных, наиболее распространенных вариантов: