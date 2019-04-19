Как бросить курить: основные способы
На сегодняшний день, когда в современном обществе все больше людей, страдающих никотиновой зависимостью, стараются справиться с собственными привычками, рынок готов предложить достаточно широкий выбор препаратов, способов и методов, позволяющих справиться с пагубной привычкой. Как правило, каждый курильщик прекрасно понимает, что употребление табака негативно сказывается на состоянии его здоровья, в следствие чего сокращается не только длительность его жизни, но и возникают некоторые неудобства для окружающих.
Ситуация может сложиться самыми разными способами, кому то предстоит бросить курить по состоянию здоровья, кого-то вынуждает работа, а некоторые просто решают самостоятельно остановить процесс пагубного влияния на организм. Стоит отметить, что однозначного ответа на вопрос: как можно бросить курить, нет, и современный рынок готов предложить большое количество решений, позволяющих справиться с никотиновым пристрастием.
Основные способы борьбы с никотиновой зависимостью
Как правило, прежде чем остановить свой выбор на определенном варианте, потребитель старается ознакомиться с основными вариантами, позволяющими бросить курить. Такой подход позволяет подобрать наиболее оптимальный вариант «лечения», который действительно принесет определенные результаты. На сегодняшний день можно выделить несколько основных, наиболее распространенных вариантов:
- Обращение к профессиональным социалистам. Надежный вариант, которые позволяет под наблюдением специалиста справиться с никотиновой зависимостью. Такой вариант привлекателен тем, что в случае необходимости пациенту будет оказана необходимая квалифицированная поддержка.
- Употребление таблеток, снижающих тягу к курению. Достаточно распространенный вариант для людей, у которых нет времени на посещение специалистов. Такой вариант привлекателен тем, что отказ от курения происходит постепенно, с учетом определенной программы, в следствие чего человек полностью отказывается от употребления никотина.
- Специальные спреи и жевательные резинки. Этот способ подойдет тем, что не испытывает острой необходимости курить постоянно, а лишь изредка снимает стресс при помощи сигареты. Использование современных средств позволяет «заблокировать» желание в момент его возникновения.
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