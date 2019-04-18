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Как выбрать качественную футболку для девочки

Все мамы следят за тем, чтобы их дети не только выглядели чистыми, ухоженными, но и следили за модой. Но как выбрать качественный товар для девочки? Какими принципами следует руководствоваться при покупке футболок? Ведь у девочек довольно много футболок в шкафу. Этот элемент гардероба можно использовать как ежедневно, так и для особых случаев.

В первую очередь, качественная детская одежда для девочек должна иметь следующие характеристики:

  1. Изготовлены только из натуральных материалов (хлопок, лен и трикотаж). Это очень важно для здоровья детей.
  2. Обладает воздухопроницаемыми свойствами (легко пропускает воздух). Дети ведут активный образ жизни и, следовательно, часто потеют.
  3. В холодное время года защитит от холода, и в тёплое время - от жары.

К примеру, интернет-магазин "Детки-Непоседки" предлагает большой выбор футболок для активных девчонок - трикотажные, хлопчатобумажные и льняные.

Хлопок - отличный материал, который позволяет коже "дышать", не вызывает аллергических реакций, впитывает влагу и не выгорает на солнце.

Лён - это натуральный материал, очень прочный, когда поглощённая влага высыхает быстрее, чем у хлопковых аналогов. Может использоваться, как зимой, так и летом.

Одной из лучших тканей для детских футболок является трикотаж. Он имеет те же свойства, что и лен, а также лёгкий, не мнется и не утрачивает своей первичной формы, в отличие от хлопка.

Прежде чем покупать футболку для девочек, узнайте о хороших магазинах, продавцах и приобретайте только у них товары. ля этого вы можете почитать отзывы в интернете. Не бросайтесь сразу на дешёвые вещи. По внешнему виду они могут быть привлекательными, но качество - очень плохое, и они утратят свой вид после первой же стирки.

Футболки для активных девочек в последние годы очень популярны. Они дают юным прелестницам взрослую внешность. Лучше носить эти атрибуты с узкими штанами или джинсами. Рукава могут быть короткими или до локтя.

Рубашки с V-образным и полукруглым вырезом довольно популярны. На торжественные мероприятия вы можете выбрать модели с кружевами, бисером, стразами и блестками.

Современные девочки предпочитают носить футболки с принтами аниме, с животными, героями мультфильмов.

При покупке данного предмета одежды, следует обратить внимание на принты. Надписи на английском языке должны быть сначала переведены и расшифрованы.

Все эти рекомендации помогут вам выбрать красивую и качественную футболку для любимой дочки.

18 апрель 2019 /
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