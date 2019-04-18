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Преимущества и недостатки полов из мрамора

Не так часто владельцы современных жилищ обустраивают мраморные полы в своих жилищах. Несмотря на то, что популярность данного отделочного материала не столь высока, он всё же имеет преимущества, которые делают его очень практичным. Однако, если вы решите использовать эти изделия, вы также должны учитывать и его недостатки.

К основным преимуществам полов из мрамора можно отнести следующее:

  • Максимальная надёжность. Поскольку мрамор характеризуется огромной плотностью, даже самые мощные механические нагрузки - не опасны для него. Если под мрамором есть твердая основа, он долго не треснет и не деформируется.
  • Отличная износостойкость. Даже после десяти лет службы плитка становится тоньше не более чем на полмиллиметра.
  • Абсолютная устойчивость к влажности. Мрамор не может быть поврежден частым контактом с влагой. Это означает, что мраморная плитка позволит положить прочный и привлекательный пол даже в ванной.
  • Респектабельный и солидный вид. Любой природный камень выглядит великолепно, если уход для него хорошо организован. Мрамор особенно гармоничен и привлекателен, при использовании в классических интерьерах. Хотя в иных случаях это покрытие тоже вполне уместно.

Однако вы должны знать и недостатки мраморных полов, к которым относятся:

  • Высокая стоимость. Невозможно купить дешевые натуральные каменные облицовочные материалы - тем более, элитные
  • Если, при очистке поверхности используют абразивные средства или подвергают их воздействию острых инструментов, на полу могут остаться царапины.
  • Требует тщательного обслуживания. Чтобы сохранить мраморный пол в надлежащем состоянии, вы должны тщательно позаботиться о нем. Для этого применяйте специальные шлифовальные пасты, воск и прочее. В противном случае со временем материал утратит свою прежнюю презентабельность. Кроме того, грязь будет накапливаться в трещинах и царапинах.

Однако, учитывая, что отмеченные выше недостатки - это не самые сильные стороны данного природного материала - можно будет правильно организовать использование мраморных полов. Ведь преимущества вполне достаточны.

18 апрель 2019 /
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