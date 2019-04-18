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Особенности рынка какао-порошка в России

На сегодняшний день рынок какао-порошка в России претерпевает определенные трудности. Это связано с множеством факторов, в частности высокой инфляцией и обесцениванием национальной валюты, которые в значительной мере негативно повлияли на кондитерскую промышленность в стране. Детальный анализ рынка кондитерских изделий показал, что за последние несколько лет продажи значительно снизились. Оборот товара по сравнению с 2015 годом сократился на 17%.

Кроме этого, помимо вышеуказанных факторов, влияющих на рентабельность какао-порошка, низкий спрос обусловлен также возрастанием стоимости сырья. По общим статистическим данным товарно-сырьевой биржи в Лондоне, котировка фьючерсов какао-бобов за последние несколько лет поднялась на 31%. Учитывая этот фактор, в совокупности с обесцениванием рубля относительно английского фунта и американского доллара более чем в два раза, нет ничего удивительного в стремительном увеличении стоимости сырья.

Также, отрицательно на рынок какао-порошка влияет то, что не так давно обнулились пошлины импортные не обезжиренные: какао-пасту, какао-жир и какао-масло, которые значительно облегчают процесс изготовления кондитерских изделий и ощутимо удешевляют готовую продукцию. Однако исследование рынка какао-порошка проведенное компанией Alto Consulting Group показало, что в ближайшее время возможен рост спроса на какао-порошок и объемов его изготовления в России. Это обусловлено благоприятными погодными условиями и хорошей урожайностью в странах-производителях сырья, что влечет за собой некоторое снижение стоимости какао-бобов.

Стоит отметить, что отечественный рынок какао-порошка на сегодняшний день работает предпочтительно на импорт: https://alto-group.ru/new/1359-import-kakao-poroshka-v-2017-godu-uvelichilsya-na-14.html, поскольку более 75% изготавливаемой продукции идет на продажу в соседние страны. Основными покупателями российского какао-порошка является: Украина – свыше 40%, Белоруссия – 14% и Грузия – более 15%. Самым крупным российским производителем какао-порошка является Самарская область.

Недавний обзор рынка какао-порошка в России показывает, что за последние несколько месяцев динамика производства данного продукта постепенно начинает возрастать, а это свидетельствует о положительных тенденциях торговли и увеличения спроса на шоколадные изделия отечественного производителя. Есть все основания полагать, что рынок какао-порошка в ближайший год стабилизируется и сохранит определенный темп роста.

Источник: Компания Alto Consulting Group. Импорт и экспорт шоколада и готовых продуктов, содержащих какао в России - https://alto-group.ru/otchot/analiz-importa-eksporta/1411-import-i-eksport-shokolada-i-gotovyh-produktov-soderzhaschih-kakao-v-rossii-v-2018-g.html

18 апрель 2019 /
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