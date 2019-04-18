Самые интересные водопады Земли

Земля – уникальная планета, где есть все, чтобы удивить человека. Многие путешественники посвящают всю свою жизнь постижению секретов природы, но так и не достигают своей цели. Ведь в мире так много всего интересного, неизученного, тайного, что миллионов лет не хватит на его изучение.

Водопады – одно из настоящих чудес природы, которое привлекает туристов своей силой и красотой. Любой сайт о туризме может описать самые популярные объекты такого типа. Но есть некоторые локации, которые не так доступны для туристов.

Окаменяющий и водопад наоборот в Великобритании

Великобритания – страна, которая славится своей природой и национальными парками. Все знаменитые особняки и поместья всегда утопают в зелени лесов. К природным богатствам здесь особенное отношение – трепетное и внимательное.

Среди всех водных объектов страны выделяются два уникальных водопада:

Водопад наоборот. Это уникальное явление было найдено в графстве Дербишир. Вода не падает вниз, а просто взлетает вверх с огромной силой. Высота «взлета» составляет 30 метров. Над водой поднимается таинственная дымка. Окаменяющий. Это гордость Йоркшира, которая стала местом паломничества любителей эзотерики. Именно здесь находится место силы – пещера Матушки Шиптон. Согласно легендам, у этого объекта в ХV веке родилась знаменитая британская ведунья Урсула Саутейл, которую и называли Матушкой Шиптон. Вода здесь настольно насыщена минералами, что все, что стоит под ней, превращается в камень. В общем, очень магическое место.

Возле Окаменяющего водопада можно приобрести сувениры в виде окаменевших статуэток, брелоков, кружек. Местность вокруг – настоящий музей каменных статуй. Все предметы здесь будто застыли, законсервировались под каменной коркой до лучших времен. Поговаривают, что даже человек под минеральными струями может окаменеть.

Подводный водопад на острове Маврикий

На Юго-западе живописного острова Маврикий находится уникальное природное явление. На самом дне океана проходят стремительные потоки воды, которые падают прямо с коралловой отмели. Визуально все это выглядит как самый настоящий водопад, хотя на самом деле это всего лишь оптическая иллюзия.

Секрет явления прост. На глубинные течения Индийского океана понемногу наслаивается песок. Все это выглядит так, будто в дне есть впадина, в которую летит вода. Из высоты птичьего полета можно полюбоваться иллюзией, которая выглядит максимально реалистично. Ее до сих пор называют подводным водопадом.

Водопад Огня в США

Огненный каскад в США называют также Лошадиным хвостом. Расположен он в Национальном парке Йосемити. Вокруг только скалы, древние деревья и суровая дикая природа Калифорния. Потоки воды летят вниз с высоких крутых скал.

Но особенным водный объект становится только в феврале. В это время создается иллюзия, будто вода превращается в настоящую вулканическую лаву, огненные потоки которой охватывают камни. На самом же деле, лучи солнца падают на потоки под особенным углом и окрашивают их в ярко-оранжевый цвет.

Водопад Крови в Антарктиде

Кровавый водопад на просторах ледяной Антарктиды выглядит не менее впечатляюще, чем огненный в США. Но цвет воды здесь – не оптическая иллюзия, а реальный факт. Водные потоки падают с огромного ледника, который постоянно тает. В его химическом составе очень много оксида железа, которое и окрашивает воду.

В результате среди снежно-белых ледников можно увидеть огромные потоки кровавой воды. Добраться в нему не так просто. Необходимо иметь оснащение и опытного проводника. Но для настоящего путешественника преграды Антарктиды – только дополнительное развлечение. Тем более что вид Кровавого потока воды стоит потраченных денег.