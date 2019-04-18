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Кому следует сделать прививку от ВПЧ

Вирус папилломы человека представляет собой опасную инфекцию, основным путем передачи которой является интимная связь. Некоторые штаммы ВПЧ могут вызывать раковые опухоли. В то же время даже средства контрацепции не могут полностью защитить пары от заражения вирусом папилломы. В этом случае медицина предлагает более надёжный способ избежать инфекции: вакцина против ВПЧ.

Вакцинация используется в профилактических целях, поэтому она не будет эффективной с существующими штаммами вируса папилломы. В этом случае вакцина не будет иметь никакого терапевтического эффекта. Однако она способна защищать от тех штаммов ВПЧ, которыми человек не был заражен. Поэтому прививаться стоит, но только после лечения.

Наиболее эффективной вакцинацией будет в подростковом возрасте, когда молодые люди ещё не имели интимных отношений. Это является гарантией того, что организм успеет поработать с появлением ослабленных соединений ВПЧ, не боясь заразиться этими штаммами. В некоторых странах вакцинируются только девочки, но мальчиков тоже можно прививать.

Когда начинать вакцинацию

Министерство здравоохранения Российской Федерации рекомендует родителям вакцинировать своих детей после 12 лет. В то же время Всемирная организация здравоохранения даёт другие рекомендации, устанавливая возраст вакцинации от 16 до 23 лет. В некоторых случаях прививка может быть проведена раньше, но важно, чтобы возраст ребёнка составлял не менее 9 лет для девочки и не менее 10 лет для мальчика.

После 26 лет вакцинация не рекомендуется, так как в настоящее время нет достоверных данных о специфичности вакцины для взрослых людей.

Первая доза препарата значительно снижает риск заражения вирусом папилломы, но её эффекта недостаточно, чтобы вызвать сильный иммунный ответ. Поэтому важно следовать процедуре вакцинации и устанавливать каждую вакцину по очереди. Если интервалы между ними слишком малы, это может повлиять на эффективность всей процедуры.

Если по какой-либо причине человек не может завершить полный цикл вакцинации ВПЧ, он может наверстать упущенное в любой момент. После введения первой инъекции оставшиеся вакцины можно вводить без возобновления лечения. Тем не менее, это должно быть сделано до 26 лет.

Во время беременности вакцинировать женщин не рекомендуется. Лучше всего вводить все не привитые вакцины после рождения ребёнка, так как период грудного вскармливания не является противопоказанием здесь. Если женщина забеременеет сразу после введения препарата, то никакого лечения или наблюдения не требуется, поскольку средство не оказывает негативного влияния на развитие плода.

18 апрель 2019 /
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