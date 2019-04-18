Колготки для детей
При покупке колготок для девочек, имейте в виду следующее: чем натуральнее волокна, тем они полезнее для тела и тем приятнее на ощупь. Однако, они являются менее износостойкими. Они быстро теряют свою форму, цвет, чем синтетика. Для решения этой проблемы допускается некоторый процент синтетических волокон в составе.
Достаточно значимым критерием, при выборе данных изделий является размер. Нельзя приобретать тесные модели, которые будут сдавливать ножки девочек. Это создаёт дискомфорт и затрудняет кровообращение. Ноги в колготках должны быть расслаблены, чтобы девочка могла свободно двигать пальцами.
Колготки для девочек надо покупать в надёжных местах, где предложат только качественные товары. Например, в Украине такая возможность предоставляется в интернет-магазине https://kirallash.com.ua/.
На что еще стоит обратить внимание, при покупке детских колготок? Эксперты рекомендуют следующие:
- Не покупайте изделия на вырост; Так как колготочки будут сползать, что доставит девочке неудобства. Идеально к выбору колготки строго по росту.
- Выберите правильный цвет: колготки для девочек должны быть не тёмными, и прекрасно подойдут с принтами цветочков, бабочек.
- Ещё раз о качестве материала. Как упоминалось выше, желательно, если колготки для детей выполнены из натуральных волокон - хлопковых. Этот материал оберегает от раздражения, покраснения.Однако, например, эластан, прекрасно сохраняет свою форму, при стирке, и поэтому чулки не растягиваются на коленях.
- Выберите необходимые колготки для девочек, в соответствии с сезоном. Шерстяные модели подходят для холодных времён, а хлопчатобумажные или из микрофибры - для лета.
- Резинка на поясе колготок не должна растягиваться, чтобы не затянуть животик девочки. Однако она не должны быть и свободной, потому что колготки будут падать.
- Покупайте колготки с запасом (в количестве нескольких штук), чтобы иметь возможность их менять и чаще стирать.
- Выбирайте более красочные изделия для девочек, что положительно скажется на их восприятии цвета. Прекрасно, если вы будете отдавать предпочтения изделиям с принтами.
- Выбирайте колготки для детей красивых цветов, это положительно скажется на их цветовосприятии. Отдавайте предпочтение колготам с разнообразными рисунками, орнаментами,аппликациями.
Как выбрать детские колготки?
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