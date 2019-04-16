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Преимущества использования противопожарных дверей

Мы все окружены зданиями, будь то жилые или общественные. Каждый владелец заинтересован в сохранности своего личного или общественного имущества. Качественный замок и надежная дверь помогут защитить от воров, но есть и другой, более опасный враг: огонь.

Для отделки зданий наиболее распространёнными стали панели ПВХ, пенополистирол, профили. Все эти синтетические материалы быстро воспламеняются и горят. Иногда нескольких минут недостаточно, чтобы спасти жизни. Обычные двери не являются исключением из этого печального списка.

Есть способ избавиться от этих неприятностей - поставить противопожарные двери. Такая защитная конструкция очень актуальна на различных производственных объектах, поскольку предотвращает распространение огня и дыма. Продукты сгорания очень токсичны и представляют не меньше опасности, чем само пламя.

Противопожарные двери имеют следующие очевидные преимущества:

  • высокий уровень прочности;
  • долгий срок службы;
  • ударопрочность;
  • огнеупорность;
  • акустическая изоляция.

Они позволяют локализовать огонь, что продлит время эвакуации людей. Конструкция противопожарных дверей состоит из специальной дверной коробки с негорючей изоляционной доской и своеобразным дверным полотном.

Дымовые уплотнения и противопожарные полосы приклеены по периметру двери. В нормальных условиях эти полосы вообще не проявляют себя, а при высоких температурах они начинают пениться и заполнять все трещины и щели, создавая тем самым уплотнение. Основным показателем противопожарных дверей является огнестойкость. Для обычной конструкции температура плавления начинается при 120 С, а при 220 С - она горит. Огнестойкая конструкция выдерживает температуру до 1200 С.

Любая из противопожарных дверей будет выполнять сразу несколько функций: остановить распространение пламени и окиси углерода, позволить людям и имуществу быть спасенными. Не думайте, что такие полотна будут выглядеть грубо и претенциозно. ни имеют вполне солидный и презентабельный вид. Кроме того, всегда можно заказать специальную отделку.

Рекомендуется держать противопожарные двери всегда закрытыми, чтобы при минимальной опасности они могли выполнять свою основную функцию: спасать жизни.

16 апрель 2019 /
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