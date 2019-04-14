Как начать свой бизнес?

Работа массажиста включает в себя ряд обязательных условий, с которыми столкнётся любой человек, выбирающий эту специальность. Он должен обладать способностью массировать, знать основы медицины и иметь помещение для приема клиентов.

И если первые два пункта представляются на курсах массажа, после прочтения рекомендаций и обзоров, то выбор рабочего места становится препятствием.

Хороший выбор - окончить курсы массажа и сразу же приступить к работе в салоне, который уже функционирует и имеет клиентскую базу. В то же время, необходимо учитывать график, зарплату, персонал и прочие условия труда.

Но если вы не желаете работать на кого-то, а планируете открыть собственное дело, то аренда объекта - это то, с чего начинается бизнес-процесс. Кроме того, успех и прибыльность мест, задействованных в сфере услуг, зависят не только от качества работы, но и в значительной степени от местоположения.

Стоит сказать, что потенциальные клиенты квалифицируют специалиста на основе рабочего места, поскольку компетентный профессионал не может делать массаж в неудобном и узком кабинете, который также находится в неизвестном месте. Это ваша визитная карточка, поэтому при аренде массажного кабинета, вам не следует экономить. Обращайте внимание на те кабинеты, которые предоставляют следующие необходимые условия:

современный дизайн;

удобное расположение;

новая мебель;

наличие оборудования для кондиционирования воздуха.

При аренде массажной комнаты, вы должны быть полностью уверены, что не будет никаких неприятностей не произойдёт. Поэтому - обращайтесь только к надёжным арендаторам, имеющим хорошую репутацию.

При аренде массажного кабинета, следует обратить внимание на компанию, которая предлагает это помещение и, в любом случае, не сотрудничать с третьими лицами. Мошенничество в этой сфере, увы, распространено, поэтому будьте внимательны.

Сделав выбор, необходимо осмотреть объекты. Проверьте состояние замков, розеток и осветительных приборов. Звукоизоляция также имеет большое значение, поскольку клиенты предпочитают полный покой.