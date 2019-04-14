» » Старинные часы для коллекции

Старинные часы для коллекции

Старинные часы являются невольными свидетелями истории древности. Они оригинальны, разнообразны по дизайну, стилю, размерам и привлекают любителей антиквариата. Старинные часы могут многое рассказать о культуре и истории прошлых веков, потому что некоторые атрибуты украшены надписями, гравюрами и даже фотографиями.

Винтажные напольные часы прекрасно вписываются в различные интерьеры, потому что их дизайн разнообразен по стилю, цвету и размеру.

Несмотря на превосходное качество старинных часов, их функциональность и внешний вид зависят от надлежащего ухода и хранения. Специалисты рекомендуют следующие:

  1. Оберегать деревянные детали от влаги. Очистите их с помощью воска или полирующего средства.
  2. Избегайте прямых солнечных лучей, поскольку это оберегает от обесцвечивания краски.
  3. Защитите механизм от пыли, грязи. Снаружи протирайте их мягкой тканью.
  4. Храните вдали от воды и высоких температур.
  5. Не забудьте почистить и перезапустить механизм. Берегите металлические детали от ржавчины.
  6. Очищайте стеклянный корпус мягкой безворсовой тканью. Чтобы удалить грязь с трещин, нанесите зубочистку.
  7. Положите напольные старинные часы на устойчивую поверхность. Хранить вдали от ударов и влаги.

Если вы не смогли уберечь часы от повреждения, то обратитесь к часовщику. Он их почистит, при необходимости смажет, отрегулирует точность работы и хронометры прослужат ещё несколько лет.

Стоимость старинных часов зависит от следующих критериев:

  • внешний вид;
  • функциональность;
  • встроенные расширенные функции;
  • материал;
  • наличие надписей, фотографий, штампов - свидетельствующие об их принадлежности дворянским семьям.
  • размеры;
  • возраст.

Старинные часы имеют историческую, художественную, эстетическую ценность. Кроме того, большинство атрибутов не потеряли точную функциональность, поэтому они также практичны. Эти атрибуты дополнят интерьер комнаты, добавят нотку элегантности, оригинальности, индивидуальности, станут символом роскоши, самодостаточности.

14 апрель 2019 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Напольные часы: разновидности и основные функции
Хочу все знать

Напольные часы: разновидности и основные функции

Напольные часы не только помогают быстро сориентироваться во времени и спланировать свои дела, но и являются существенной деталью вашего интерьера.
Изящество и стиль часов Колумбус
Хочу все знать

Изящество и стиль часов Колумбус

Раньше часы были в домах лишь у очень обеспеченных граждан. Спустя годы, ситуация полностью изменилась, и отныне человек с любым уровнем доходов может купить недорогие часы для гостиной или спальни.
Как выбрать наручные часы
Хочу все знать

Как выбрать наручные часы

Наручные часы - это аксессуар, который требуется практически, каждому современному человеку. Тем не менее, процесс его выбора должен приниматься с полной серьезностью, поскольку только в этом случае
Часы Seiko – японская точность и размеренность
Хочу все знать

Часы Seiko – японская точность и размеренность

Современный рынок предоставляет огромное разнообразие часовых механизмов. Затеряться среди такого большого выбора довольно просто. Однако, высокое качество и стильный дизайн могут предложить далеко
Напольные часы – дань классическим традициям
Хочу все знать

Напольные часы – дань классическим традициям

Самыми интересными и оригинальными моделями интерьерных хронографов являются именно напольные часы. Механизм заперт в огромный корпус из дерева с различными узорами, резьбой и дорогими металлами.
Необычные наручные часы
Хочу все знать

Необычные наручные часы

Необычные часы с прозрачным корпусомМеханические часы, стилизованные под электронныеЧасы с бриллиантовой шкалойЧасы, работающие от воздуха, как ветряная мельницаНикель, серебро и платина в одном
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Мебель для домашнего кабинета или офисаОсобенности и критерии оформления заграничного паспортаЧто можно изобразить алмазной вышивкой?Кэшбэк на АлиэкспрессНад Беринговым морем у Камчатки взорвался очень большой метеоритУстановлен период пульсации Большой МедведицыВиза в Испанию: особенности полученияАстрономы вычислили массу Млечного Пути


Свежие Статьи
Что такое модель блок-вселенной

Что такое модель блок-вселенной

Телескоп TESS рассмотрел экзокомету у далекой звезды

Телескоп TESS рассмотрел экзокомету у далекой звезды

Получено первое в истории изображение черной дыры

Получено первое в истории изображение черной дыры

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+