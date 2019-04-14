Старинные часы для коллекции

Старинные часы являются невольными свидетелями истории древности. Они оригинальны, разнообразны по дизайну, стилю, размерам и привлекают любителей антиквариата. Старинные часы могут многое рассказать о культуре и истории прошлых веков, потому что некоторые атрибуты украшены надписями, гравюрами и даже фотографиями.

Винтажные напольные часы прекрасно вписываются в различные интерьеры, потому что их дизайн разнообразен по стилю, цвету и размеру.

Несмотря на превосходное качество старинных часов, их функциональность и внешний вид зависят от надлежащего ухода и хранения. Специалисты рекомендуют следующие:

Оберегать деревянные детали от влаги. Очистите их с помощью воска или полирующего средства. Избегайте прямых солнечных лучей, поскольку это оберегает от обесцвечивания краски. Защитите механизм от пыли, грязи. Снаружи протирайте их мягкой тканью. Храните вдали от воды и высоких температур. Не забудьте почистить и перезапустить механизм. Берегите металлические детали от ржавчины. Очищайте стеклянный корпус мягкой безворсовой тканью. Чтобы удалить грязь с трещин, нанесите зубочистку. Положите напольные старинные часы на устойчивую поверхность. Хранить вдали от ударов и влаги.

Если вы не смогли уберечь часы от повреждения, то обратитесь к часовщику. Он их почистит, при необходимости смажет, отрегулирует точность работы и хронометры прослужат ещё несколько лет.

Стоимость старинных часов зависит от следующих критериев:

внешний вид;

функциональность;

встроенные расширенные функции;

материал;

наличие надписей, фотографий, штампов - свидетельствующие об их принадлежности дворянским семьям.

размеры;

возраст.

Старинные часы имеют историческую, художественную, эстетическую ценность. Кроме того, большинство атрибутов не потеряли точную функциональность, поэтому они также практичны. Эти атрибуты дополнят интерьер комнаты, добавят нотку элегантности, оригинальности, индивидуальности, станут символом роскоши, самодостаточности.