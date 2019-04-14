Выбор мебели для сада и дачи

Дача предназначена не только для выращивания фруктов и овощей. Она также является прекрасным местом для отдыха, и довольно сложно представить себе комфортный отдых после недели тяжёлой работы или дня копания картошки, без удобной и качественной мебели. Садовая мебель также может быть украшением дачной или приусадебной территории. Но для выполнения всех этих задач следует правильно подобрать атрибуты для загородного дома и дачи.

Эту и другую мебель можно разместить, как между деревьями, так и на веранде, в беседке, вокруг бассейна или рядом с шашлычной зоной.

Основной характеристикой садовой мебели является её постоянное или, хотя бы, частое нахождение на открытом пространстве. Данные виды гарнитуров подвергаются воздействию солнечного света и дождя, а также насекомых и птиц. Чтобы сделать конструкции для сада максимально долговечными, важно выбрать материалы, полностью отвечающие условиям использования.

Садовая мебель (например, от https://parkmebel.com) должна характеризоваться высокой стойкостью к влаге, солнцу и образованию плесени, отличаться удобством в пользовании и в очистке. Ну, да, если вы можете взять и переехать в другое место, складная мебель для загородного дома будет отличным решением для этого. Поэтому неудивительно, что такие атрибуты с каждым годом пользуются большим спросом. Эстетические характеристики мебели играют важную роль: по крайней мере, она должна вписываться в экстерьер и быть приятной для глаз - иначе она не подходит для полноценного отдыха.

Забегая вперёд, отметим, что металлическая и пластиковая мебель наилучшим образом соответствуют перечисленным выше, критериям. За ними следуют ротанг (как натуральный, так и искусственный) и другие материалы. Именно материал является основным критерием выбора мебели для загородных участков, поскольку влияет на эксплуатационные и эстетические характеристики.

Чтобы правильно подобрать мебель для сада, следует также учитывать стиль её исполнения. Он должен соответствовать вашим идеям и требованиям, но в то же время быть в гармонии с объектами, которые уже присутствуют на местности.