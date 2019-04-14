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Как выбрать весеннюю женскую куртку

Как выбрать весеннюю куртку, чтобы в скором времени вы не разочаровались в покупке? Это изделие незаменимо: оно должно защищать вас от капризов нестабильной и несбалансированной весенней погоды, и в то же время создавать уникальные и незабываемые стилистические образы. Все женщины точно знают, какой должна быть идеальная куртка, как раз для неё, однако, есть несколько простых советов, которыми может воспользоваться каждая. Они включают следующие:

  • При покупке товара, обязательно обратите особое внимание на качество материала и крой. Аксессуары не должны быть слабо пришиты; Нити, которые выступают из изогнутых швов, говорят о нечестности производителя. От такой покупки разумно отказаться, поскольку она не будет элегантной или долговечной.
  • Учитывайте характеристики своего телосложения, при выборе стиля. Женщинам крупного телосложения подойдёт удлиненная модель с прямым кроем. И достоинство стройной девушки отлично выделяется с узкой короткой курткой.
  • Выберите куртку для весны, в соответствии с ваши размером. Это должно быть удобно и приятно. Не покупайте что-нибудь поменьше, даже если вы планируете похудеть. Если куртка для весны слишком маленькая, она создаст дискомфорт, при движении и привлечёт внимание к проблемным участкам фигуры. Нет необходимости преувеличивать свои «размеры». Большая модель не защитит от холода и ветра и будет выглядеть более комично, чем элегантно.

Если говорить о выборе куртки женской весной на основе цвета тренда, то в этом сезоне предоставляется практически полную свободу действий. Все пастельные и яркие оттенки актуальны. Главное - помнить, что в моде натуральность и комфорт, и выбирать свой гардероб на основе этого.

Декоративные элементы в декоре весенних предметов гардероба приветствуются. Это могут быть заклёпки, накладные карманы, молнии или большие пуговицы, оригинальная вышивка, роскошные ремни или кожаные детали. Важно помнить, что слишком много украшений - это не элегантно, а вульгарно. Если куртка имеет массивный широкий пояс и большую молнию, то огромные накладные карманы здесь будут неуместны.

Любители принтов на верхней одежде тоже не будут разочарованы. Геометрия, цветы, птицы или бабочки, этнические узоры - будут выглядеть эффектно и современно весной.

14 апрель 2019 /
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