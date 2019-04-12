Особенности оформления праздника

Для каждого человека раз в году есть знаменательный праздник – его день рождения. Эту дату принято отмечать радостно и с размахом, в кругу близких и родных людей. А чтобы атмосфера места стала более торжественной, следует позаботиться о декоре.

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Разновидности украшений из воздушных шаров

Рассмотрим варианты, которые можно использовать для создания атмосферы:

Если говорить о самом простом способе, то это заказ обыкновенных гелиевых шаров. Шарики могут отличаться, в зависимости от того, кого нужно поздравить. Шары могут быть разных цветов, или в виде цифры, а также с другими рисунками. Стоимость изделия варьируется в зависимости от вида шара. Букет цветов из шаров. Тут тоже множество вариантов: декораторы могут соорудить обычный букет на ножках, или сделать корзину из цветов, или украсить цветами помещение. Шар-сюрприз. Так называют шар, который нужно проколоть, чтобы получить какой-то подарок. Или же это просто большой шар, в котором содержатся 100 шариков небольшого размера. Конечно же, цвет и форма выбираются заказчиком. Фигура из воздушных шаров. В этом случае всё зависит от предпочтений именинника и фантазии дарителей. Чаще всего заказывают фигурки из детских мультиков. Воздушные шары на пол или на потолок. Первый случай больше подойдёт для детского праздника: дети подбрасывают шарики, играют и лопают их. А вот для того, чтобы, скажем, удивить девушку, когда она проснётся, можно украсить потолок красивыми шарами.

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