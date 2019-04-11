Особенности выбора качественного кабеля для проводки
Чтобы хорошо и качественно сделать электропроводку в доме, нужно особенное внимание уделить выбору кабеля для электрической проводки. Замена кабеля – это одно из самых сложных в ремонте. То есть, заменить розетку или выключатель – просто, а вот перегоревший кабель – не так-то просто. Конечно, исключая случаи, когда проводка открытая – тогда степень сложности задачи сводится к минимуму.
Поэтому подход к выбору должен быть максимально ответственный, если человек хочет, чтобы проводка служила долгий период времени. В статье поговорим о том, как без жёсткого углубления можно подобрать подходящий элемент.
Для того чтобы выбрать и приобрести монтажный кабель МКЭШ, следует перейти по ссылке на сайт компании. На странице каждый пользователь сможет найти полный ассортимент продукции и выбрать из него наиболее подходящий. Кликнув по продукции, можно найти карточку товара, где будут отражены параметры и характеристики. Это поможет подобрать наиболее оптимальный вариант, исключив неподходящие модели сразу же.
Для уточнения подробностей относительно того, или иного товара, следует перейти в раздел «Контакты», и позвонить по номеру, который там указан. Сотрудник обязательно ответит на каждый вопрос и постарается уточнить все интересующие нюансы.
Важно понимать, что менеджеры используют исключительно индивидуальный подход к каждому клиенту.
Особенности и критерии выбора
Рассмотрим основные критерии, исходя из которых, стоит выбирать кабель:
- Производитель. Стоит обращаться только к проверенным и честным изготовоителям.
- Металл. Как правило, выбор стоит между медью и алюминием: последний существенно дешевле, но на этом его преимущества и заканчиваются.
- Число жил. Если речь об обычной домашней проводке, то выбираем 3 жильный кабель, фаза, ноль, заземление. Если заземление в доме нет, то используют кабель с 2-я жилами, так как третья просто не нужна. Тем не менее, конечно же лучше всё-таки провести заземление или установить УЗО: экономия на безопасности может закончиться плачевно.
- Одно- или много- проволочная.
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