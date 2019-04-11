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Особенности и критерии оформления заграничного паспорта

Ни для кого не секрет, что заграничный паспорт открывает возможность посетить большое количество стран. Это особенно актуально в период отпусков. Больше того, чтобы иметь возможность путешествовать по всему Миру, нужно позаботиться об оформлении заграничного паспорта. Конечно же, после этого ещё нужно будет, в большинстве случаев, получить визу, но это уже второй вопрос, потому что начинается всё в любом случае именно с паспорта.

Важно понимать, что оформление загранпаспорта происходит исключительно с помощью государственных органов. Другие организации не имеют права заниматься изготовлением и выдачей паспортов, так как такая деятельность подразумевает под собой наказание по статье уголовного кодекса.

Но некоторые компании имеют полное право помогать человеку оформлять документы. Как правило, это юридические и консалтинговые агентства. Пройдя по ссылке выше, каждый заинтересованный человек может уточнить у менеджера компании все интересующие вопросы и заказать необходимые услуги.

Сотрудник обязательно ответит на каждый вопрос и постарается уточнить все важные нюансы. Для связи с консультантом следует позвонить по номеру, который указан в разделе «Контакты».

Важно также отметить, что компания ведёт свою деятельность абсолютно законно и честно, используя индивидуальный подход к каждому клиенту. Это говорит о том, что заказчики услуги могут быть полностью уверены, что решению их проблемы будет уделено должное время.

Иные важные особенности и моменты

В биопаспорте содержится чип с фото и паспортными данным. Это значит, что пограничнику не придётся долго тарабанить по клавишам для занесения сведений. Ему просто потребуется приложить паспорт к сканеру.

Важно, что новый паспорт будет действовать ровно в 2 раза больше, чем старый – 10 лет. И, немаловажным преимуществом также можно назвать наличие большего количества страниц. Государственная пошли за него составит 5 тысяч рублей, или 3,5, с условием подачи анкеты через сайт государственных услуг. Единственным минусом биопасопрта считается тот факт, что в него нельзя вносить детей.

11 апрель 2019 /
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Комментарии
Кастолом
Спасибо за помощь , выручили по срочности "!

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