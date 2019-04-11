Какие тормозные диски лучше выбрать

Ни одна из многих современных автомобильных систем не вечна (в том числе и Тойота LC200). Пока машина новая, особых проблем с ней нет, кроме плановых работ по техническому обслуживанию. Но рано или поздно все автомобилисты сталкиваются с необходимостью ремонта. И если это первый автомобиль, большинство из этих работ будут выполнены впервые. Когда возникают проблемы с тормозной системой, это всегда опасно, поэтому, при первых признаках ненормального торможения, вы должны немедленно найти причину неисправности и ее устранить.

Прежде всего, как правило, износу подвергаются тормозные колодки, но если их замена не является относительно сложной, то с тормозными дисками LC200 ситуация гораздо сложнее. А поскольку их стоимость несопоставима с ценой колодок, важно не ошибиться, при выборе этих комплектующих.

Современный рынок буквально наполнен всеми видами подделок известных брендов и дисками неизвестного происхождения и сомнительного качества. Поэтому важно уметь ориентироваться во всем этом разнообразии, поскольку ваш выбор повлияет не только на срок службы дисков (до следующей замены), но и на вашу безопасность.

Одним из наиболее очевидных признаков ограниченного износа поверхности ТД является сильное воздействие на педаль тормоза, при торможении. В таких ситуациях опытные автомобилисты говорят, что левый / правый рулевой механизм «хорошо поведён». Другими словами, его поверхность искривлена, она перестает быть совершенно однородной, что вызывает другую реакцию на нажатие.

В большинстве случаев этот дефект связан с неправильным использованием тормозов. Но не обязательно: возможен и просто длительный период бездействия снаружи или в помещении, без отопления и без вентиляции, чтобы зеркало диска LC200 было покрыто слоем ржавчины. Однако этот дискомфорт тоже можно устранить: достаточно снизить скорость после начала движения. Если ржавчина сравнительно недавняя, колодки могут справиться с этой проблемой. Кстати, прохождение глубоких луж также требует сушки дисков, с помощью легких, но частых торможений.

Необходимость замены диска LC200 определяется не столько временем, которое рекомендует производитель автомобиля, сколько степенью износа. Если вы не разбираетесь в этом - целесообразно обратиться в сервисный центр к опытным профессионалам.