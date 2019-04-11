Фекальные насосы СД

Для перекачки промышленных и бытовых сточных вод требуются фекальные центробежные насосы. Они подходят для сточных вод с посторонними включениями, фекальными жидкостями. Являются основным компонентом любой установки сточных вод. Перед тем, как приобрести Фекальный насос СД , следует внимательно ознакомиться с его основными техническими и эксплуатационными характеристиками.

В первую очередь, насос данного типа по своим техническим характеристикам относится к центробежным. Это самая большая группа динамических устройств, в которых перекачиваемая среда движется к центру от периферии под действием центробежной силы. У данных устройств есть несколько неоспоримых преимуществ, к которым относятся следующие:

простая конструкция;

надёжная работа;

долгий срок службы;

доступная стоимость.

Однако, стоит отметить и один недостаток - низкий КПД.

Для комплектации устройства, в целом, используются несколько типов двигателей, включающие следующие:

электродвигатели;

работающие на бензине и дизеле.

В зависимости от конструктивных характеристик устройства и характера перекачиваемой среды, используют соответствующий тип двигателя.

Центробежные устройства снабжают колёсами с ножами, предназначенными для эффективного измельчения твёрдых фракций. Таким образом, вместе с перекачиванием жидкостей, они выполняют функции дробления.

Данные устройства производятся в соответствии с общими техническими условиями, изложенными в ГОСТ. Разумеется, новые типы агрегатов также разрабатываются, но в целом насосы остаются прежними. Фекальные насосы серии СД доступны в нескольких версиях:

вертикальный;

горизонтальный;

полупогружной (не полностью погруженная в перекачиваемую среду).

Пользование насосными системами значительно упрощается, благодаря использованию динамических отработанных насосов. Это особенно актуально для автоматизированных насосных станций. Здесь необходимость использования специальных устройств для дробления и удаления твёрдых включений полностью исключается или сводится к минимуму.