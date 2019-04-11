Фекальные насосы СД
Для перекачки промышленных и бытовых сточных вод требуются фекальные центробежные насосы. Они подходят для сточных вод с посторонними включениями, фекальными жидкостями. Являются основным компонентом любой установки сточных вод. Перед тем, как приобрести Фекальный насос СД, следует внимательно ознакомиться с его основными техническими и эксплуатационными характеристиками.
В первую очередь, насос данного типа по своим техническим характеристикам относится к центробежным. Это самая большая группа динамических устройств, в которых перекачиваемая среда движется к центру от периферии под действием центробежной силы. У данных устройств есть несколько неоспоримых преимуществ, к которым относятся следующие:
- простая конструкция;
- надёжная работа;
- долгий срок службы;
- доступная стоимость.
Однако, стоит отметить и один недостаток - низкий КПД.
Для комплектации устройства, в целом, используются несколько типов двигателей, включающие следующие:
- электродвигатели;
- работающие на бензине и дизеле.
В зависимости от конструктивных характеристик устройства и характера перекачиваемой среды, используют соответствующий тип двигателя.
Центробежные устройства снабжают колёсами с ножами, предназначенными для эффективного измельчения твёрдых фракций. Таким образом, вместе с перекачиванием жидкостей, они выполняют функции дробления.
Данные устройства производятся в соответствии с общими техническими условиями, изложенными в ГОСТ. Разумеется, новые типы агрегатов также разрабатываются, но в целом насосы остаются прежними. Фекальные насосы серии СД доступны в нескольких версиях:
- вертикальный;
- горизонтальный;
- полупогружной (не полностью погруженная в перекачиваемую среду).
Пользование насосными системами значительно упрощается, благодаря использованию динамических отработанных насосов. Это особенно актуально для автоматизированных насосных станций. Здесь необходимость использования специальных устройств для дробления и удаления твёрдых включений полностью исключается или сводится к минимуму.
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