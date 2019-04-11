» » Фекальные насосы СД

Фекальные насосы СД

Для перекачки промышленных и бытовых сточных вод требуются фекальные центробежные насосы. Они подходят для сточных вод с посторонними включениями, фекальными жидкостями. Являются основным компонентом любой установки сточных вод. Перед тем, как приобрести Фекальный насос СД, следует внимательно ознакомиться с его основными техническими и эксплуатационными характеристиками.

В первую очередь, насос данного типа по своим техническим характеристикам относится к центробежным. Это самая большая группа динамических устройств, в которых перекачиваемая среда движется к центру от периферии под действием центробежной силы. У данных устройств есть несколько неоспоримых преимуществ, к которым относятся следующие:

  • простая конструкция;
  • надёжная работа;
  • долгий срок службы;
  • доступная стоимость.

Однако, стоит отметить и один недостаток - низкий КПД.

Для комплектации устройства, в целом, используются несколько типов двигателей, включающие следующие:

  • электродвигатели;
  • работающие на бензине и дизеле.

В зависимости от конструктивных характеристик устройства и характера перекачиваемой среды, используют соответствующий тип двигателя.

Центробежные устройства снабжают колёсами с ножами, предназначенными для эффективного измельчения твёрдых фракций. Таким образом, вместе с перекачиванием жидкостей, они выполняют функции дробления.

Данные устройства производятся в соответствии с общими техническими условиями, изложенными в ГОСТ. Разумеется, новые типы агрегатов также разрабатываются, но в целом насосы остаются прежними. Фекальные насосы серии СД доступны в нескольких версиях:

  • вертикальный;
  • горизонтальный;
  • полупогружной (не полностью погруженная в перекачиваемую среду).

Пользование насосными системами значительно упрощается, благодаря использованию динамических отработанных насосов. Это особенно актуально для автоматизированных насосных станций. Здесь необходимость использования специальных устройств для дробления и удаления твёрдых включений полностью исключается или сводится к минимуму.

11 апрель 2019 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Дизельные насосные станции
Хочу все знать

Дизельные насосные станции

Дизельные насосные станции представляют собой автономное оборудование с двигателем внутреннего сгорания и специальным насосом для подачи жидкостей и других продуктов под давлением.
Вакуумное оборудование
Хочу все знать

Вакуумное оборудование

Вакуумные системы состоят из нескольких блоков, систем, которые называются вакуумным оборудованием. Его главными элементами являются вакуумные насосы, вакуумметры.
Как выбрать водяной насос для частного дома
Хочу все знать

Как выбрать водяной насос для частного дома

Одной из основных проблем с обустройством загородного дома, из-за его отдаленного расположения от централизованного водопровода, является водоснабжение. 
Выбираем тепловой насос
Хочу все знать

Выбираем тепловой насос

Грунт - это не только отличный биологический материал, который может обеспечить множество питательных веществ для различных растений, но также может служить природным источником тепловой энергии. В
Диафрагменные насосы от компании VERDERAIR
Хочу все знать

Диафрагменные насосы от компании VERDERAIR

На сайте www.classeng.com представлен каталог насосов от компании VERDERAIR.
Тепловые насосы: особенности и применение
Хочу все знать

Тепловые насосы: особенности и применение

Насосов в современном мире существует огромное разнообразие. Такие установки могут применяться для решения самых разных задач. 
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Мебель для домашнего кабинета или офисаКак выбрать детские колготки?Особенности и критерии оформления заграничного паспортаЧто можно изобразить алмазной вышивкой?Кэшбэк на АлиэкспрессНад Беринговым морем у Камчатки взорвался очень большой метеоритУстановлен период пульсации Большой МедведицыОсновные средства индивидуальной защиты


Свежие Статьи
Что такое модель блок-вселенной

Что такое модель блок-вселенной

Телескоп TESS рассмотрел экзокомету у далекой звезды

Телескоп TESS рассмотрел экзокомету у далекой звезды

Получено первое в истории изображение черной дыры

Получено первое в истории изображение черной дыры

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+