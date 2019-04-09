Альтернатива – восточные жидкости
С давних времен некоторые люди пристрастились к курению табака. На сегодняшний день современные технологии позволили некоторым курильщикам перейти на альтернативный вид потребления табака. Некоторые производители малазийские жидкости >разработали линию продукции, которая является альтернативой курению табака.
По мнению производителей в состав жидкости для электронных сигарет входит ментол. Применение данной жидкости предпочтительно в сезон жаркого лета, так как ментол является освежающим компонентом. Данная композиция состава - совершенно понятна, так как страна разработчиков расположена в жаркой климатической зоне, поэтому предпочтительнее в составе освежающие компоненты. В зависимости от пристрастия каждого курильщика предоставляется выбор различного состава жидкости для электронных сигарет. Некоторые составы разработаны без наличия никотина и имеют определенные разнообразные вкусы. В зависимости от производителя ингредиенты в жидкости добавляются в различном соотношении. Восточные производители предпочитают наиболее освежающие вкусы ментола, эвкалипта, мяты. Если предпочтения европейским производителям здесь можно отметить не имеется ярких вкусовых отличий, все компоненты подобраны наиболее равномерно.
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