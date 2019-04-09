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Альтернатива – восточные жидкости

С давних времен некоторые люди пристрастились к курению табака. На сегодняшний день современные технологии позволили некоторым курильщикам перейти на альтернативный вид потребления табака. Некоторые производители малазийские жидкости >разработали линию продукции, которая является альтернативой курению табака.

По мнению производителей в состав жидкости для электронных сигарет входит ментол. Применение данной жидкости предпочтительно в сезон жаркого лета, так как ментол является освежающим компонентом. Данная композиция состава - совершенно понятна, так как страна разработчиков расположена в жаркой климатической зоне, поэтому предпочтительнее в составе освежающие компоненты. В зависимости от пристрастия каждого курильщика предоставляется выбор различного состава жидкости для электронных сигарет. Некоторые составы разработаны без наличия никотина и имеют определенные разнообразные вкусы. В зависимости от производителя ингредиенты в жидкости добавляются в различном соотношении. Восточные производители предпочитают наиболее освежающие вкусы ментола, эвкалипта, мяты. Если предпочтения европейским производителям здесь можно отметить не имеется ярких вкусовых отличий, все компоненты подобраны наиболее равномерно.

09 апрель 2019 /
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