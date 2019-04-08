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Пассажирские перевозки: особенности услуги

Пассажирские перевозки, в зависимости от частоты рейсов делятся на регулярные и нерегулярные. Каковы основные различия между этими двумя типами, каковы обязанности перевозчика, при обоих видах услуг?

  1. Регулярные перевозки организуют перевозки пассажиров на общественных маршрутах. Этот вид транспорта отличается следующими характеристиками: наличие графика и ранее обозначенного маршрута, паспорт маршрута, утверждённый местной властью.

    2. Кроме того, стоит назвать и специальные регулярные перевозки: это пассажирские поездки определённых категорий граждан (учащиеся, сотрудники компаний, туристы и прочие), на условиях, указанных в заключённом контракте.

  2. Нерегулярные пассажирские перевозки заказываются, с последующим подписанием контракта на обслуживание, в котором определяется маршрут путешествия, дата и время транспортировки, форма платежа и прочие условия поездки.

Первое различие между названными видами транспорта заключается в их регулярности. Ещё оно различие - это процедура согласования условий с клиентом или местными властями.

В зависимости от того, что нужно клиенту, он предварительно решает, какой вид транспорта лучше всего подходит для него. На нерегулярных перевозках обязанности перевозчика заключаются в следующем: страхование пассажиров, медицинский осмотр водителей, контроль технического состояния транспорта и прочие.

Автобус обязательно должен быть оснащен противопожарным оборудованием и аптечками. Водитель должен предоставить пассажирам информацию о страховщике и о себе, указав всю контактную информацию. Если рейс очень долгий - не менее 500 км, то обязательно должны быть два водителя.

Обращение к непроверенным перевозчикам - не целесообразно. Пассажирские перевозки требуют заботы и понимания того, что ценность жизни людей гораздо важнее, чем зарабатывать деньги. Не забывайте, что лишь полностью оборудованные транспортные средства могут гарантировать безопасный рейс. Будьте осторожны, при выборе перевозчика. Можете даже почитать отзывы в интернете от тех, кто уже заказывали эти услуги. На основании полученной информации вы сможете сделать правильный выбор.

08 апрель 2019 /
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