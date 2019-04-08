Фитинги для пластиковых труб

Если вести речь о канализационных системах, то они обычно собираются из пластиковых труб. Это связано с пластическими свойствами этих изделий, такими как химическая инертность, устойчивость к разложению и прочее.

Соединения между трубами, из которых состоит канализационная система, должны быть достаточно плотными. Поэтому для пластиковых труб необходимо использовать высококачественные фитинги. В Украине их можно приобрести по ссылке santexk.com.ua/g37458812-fitingi-dlya-trub.

Аксессуары для пластиковых канализационных труб не подвержены процессам ржавчины или диффузии кислорода. Трубы и аксессуары для пластиковых труб, которые используются в канализационной сети, не меняют свой размер, при разнице в температуре, что делает их долговечными.

Перечислим основные преимущества современных ПВХ труб и фитингов:

Лёгкость материала, что облегчает доставку продукции и процесс монтажа, что особенно важно, при монтаже канализационных систем в многоквартирных домах и крупных промышленных объектах.

Длительный срок службы: пластиковые трубы и фитинги для канализации могут служить до 40 лет. Некоторые производители утверждают, что их продукция рассчитана на 50 лет. Как это возможно? Трубы и аксессуары не подвержены разрушительному воздействию ультрафиолетового излучения, высокой влажности, агрессивным средам, изменениям температуры. Внутри они не накапливают отложения, не подвержены образованию ржавчины.

Простота установки: канализационная система собирается вручную. Использование сварочного аппарата не требуется. Сборка пластиковых труб и аксессуаров производится на основе конструктора. Такая работа не требует обладания какими-либо особыми способностями в этой области.

Разнообразие ассортимента продукции: в современной продаже представлено большое разнообразие труб и аксессуаров для пластиковых труб, в связи с чем у вас не будет проблем с приобретением всего, что вам нужно, даже для обустройства очень сложной канализационной системы.

Доступная стоимость.

Монтаж пластиковых канализационных труб осуществляется с помощью современных аксессуаров.

Не стоит экономить на мелочах, включая фитинги для пластиковых труб, поскольку это может способствовать быстрому разрыву линии и, следовательно, вам придётся тратить деньги на внеплановый ремонт.

Постарайтесь связаться с ведущими производителями, которые предлагают только качественную продукцию - экономия здесь не целесообразна.