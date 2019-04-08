Жидкий акрил: свойства материала

Сантехника, как и все атрибуты домашнего обихода, со временем становится бесполезной и теряет первозданный облик. В ванной комнате появляются трещины, осколки, неровности, эмаль отскакивает. Грязь накапливается в микротрещинах и в оксидных формах. И тут возникает вопрос замены сантехники.

Повреждения поверхности старой ванны можно отремонтировать жидким акрилом. В последние годы этот способ является немало распространённым.

Порой действительно бывает нужным приобрести новую ванну (причины для этого - деформированный или сломанный корпус, большая площадь треснутой эмали и прочие). Однако, нередко ванну можно восстановить даже своими руками.

В настоящее время существует несколько способов восстановления данных сантехнических изделий. К ним относятся следующие:

акриловые покрытия; эмалевое покрытие; наливной акрил.

Новейший и самый простой метод - это применение жидкого акрила (купить его можно на сайте специализированной компании). Но что же собой представляет данное средство?

Очень восстановить старой ванне первоначальный вид жидким акрилом. Вы даже можете самостоятельно справиться с этими делами, не обращаясь за услугами к специалистам.

Результат применения жидкого акрила - следующие:

гладкая и блестящая поверхность;

привлекательный вид;

высокая механическая прочность;

долгий срок службы восстановленной ванной (до 15 лет);

восстановление емкости.

Применение жидкого акрила для реставрации ванных позволит вам получить совершенно новое покрытие. По внешним и физико-механическим параметрам новое сантехническое изделие не уступит предшественнику, а порой и превзойдёт её.

Несмотря на свои многочисленные преимущества, жидкий акрил имеет определённые недостатки. К ним относятся следующие: