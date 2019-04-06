Тактильные таблички для инвалидов

Человек получает более 90% информации о мире через зрение. Слепые и слабовидящие люди могут воспринимать этот мир только через осязание и слух.

Тактильные таблички для людей с ограниченными возможностями: уникальная возможность информировать эту категорию граждан в любом государственном учреждении. Это нововведение может значительно улучшить качество их жизни и упростить её. Носитель с важной информацией должен быть плоским, с выпуклыми надписями. Любой выход и вывески в здании, а также вход, номер этажа, название кабинета и прочие - должны быть выполнены правильно. Кроме того, текст должен быть продублирован специальным шрифтом, который называется шрифт Брайля. Эти типы табличек подходят для людей с нарушениями зрения или полностью слепых. Для такой категории граждан, чтобы облегчить адаптацию в комнате, рядом с дверью установлены таблички с указанием номера и назначения офиса.

Существуют следующие разновидности тактильных табличек:

настольные;

интегрированные;

нестандартные размеры.

Люди с нарушениями зрения лучше различают чёрный и жёлтый цвета, и поэтому большинство табличек с рифтом Брайля сделаны именно с этой цветовой палитрой. В некоторых офисах есть таблички, котhttps://vknopke.ru/search-vm/taktilnye-tablichki-dlya-invalidov.htmlорые лучше адаптируются к дизайну и стилю интерьера. Специализированная компания, ознакомиться с которой можно по ссылке , представляет широкий ассортимент продукции отличного качества и разных оттенков, дизайна. Поэтому любая компания или организация может выбрать именно то, что лучше всего соответствует их стилю.

Типы тактильных табличек являются указанием информации, с помощью которой человек с нарушением зрения может ознакомиться с той или иной информацией. Например, он сможет легко узнать правила организации, в какое время она работает, а также проложить правильный путь к требуемому кабинету. Эти стандарты были разработаны специальной программой, которая может значительно улучшить жизнь людей с ограниченными возможностями по всей стране.