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Бурбон: история кукурузного виски

История бурбона берет свое начала еще в конце 18 века. Данный напиток представляет собой разновидность виски, которая производится в США. Основой для производства алкогольного напитка служит кукуруза. Особенностью бурбона является насыщенный золотистый оттенок, стойкое послевкусие и приятный аромат.

бурбон

Что собой представляет бурбон

Бурбон – национальный напиток США, поэтому существуют жесткие стандарты, регламентирующие его качество. В отличие от европейского виски, для производства бурбона используется кукуруза. К другим обязательным характеристикам напитка относится:

  • для производства бурбона используются злаковые, из которых минимум 51% – кукуруза;
  • минимальная выдержка составляет 2 года;
  • настоящий бурбон должен производиться только на территории США;
  • максимальная крепость при дистилляции составляет 80%;
  • максимальная крепость при розливе для выдержки 62,5%;
  • минимальная крепость готового напитка должна составлять 40%;
  • для выдержки бурбона используются только обожженные бочки, для производства которых применяется американский дуб.

Вне зависимости от цены бурбона, в состав не должны входит красители, ароматизаторы и консерванты.

Краткая история бурбона

История напитка бурбон берет свое начало еще во времена освоения Америки переселенцами из Европы. Именно они привезли на территории Америки рецепт любимого виски. Однако для его производства на данных территориях не хватало достаточно количество ячменя, из которого готовится традиционный виски. Но при этом кукуруза роста хорошо, поэтому именно эта культура стала использоваться для производства американского виски. Официально история кукурузного виски берет свое начала в 1821 году. Именно за этот год сохранилась первая реклама напитка. Однако напиток появился еще раньше.

Изначально напиток не выдерживался в бочках, поэтому был прозрачным. После чего его начали выдерживать в бочках, что позволило ему приобрести новый вкус и аромат. История о бурбоне интересна еще и тем, как для выдержки стали использовать обожженные бочки. В то время для выдержки бурбона не могли купить другой тары, кроме бочек из-под рыбы. Чтобы удалить неприятный запах, бочки натирали жиром, обкладывали сеном и поджигали. Это позволило не только удалить неприятный запах, но и придать бурбону новый аромат.

05 апрель 2019 /
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