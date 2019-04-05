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Пишим только уникальные тексты

С каждым годом всё большее количество университетов предъявляют строгие требования к уровню оригинальности текста курсовых документов и диплома. Но увы, не только студенты, но и даже многие преподаватели не полностью понимают, что означает уровень оригинальности работы. Здесь речь идёт об отсутствии плагиата - то есть, работу надо писать новую, а не копировать из одного или даже нескольких источников. Для обнаружения неоригинальности текстов используют проверку на плагиат онлайн (Антиплагиат).

 

Первая программа, автоматически обнаруживающая фрагменты текста, плагиат в нескольких страницах - Антиплагиат, появилась в 2007 году. Она была направлена, хотя и не столько против студентов, сколько против диссертантов, аспирантов.

Одним из наиболее популярных сервисов по поиску плагиата является сайт advego.com. В интернете вы можете найти полную информацию о функционировании данного ресурса и множество комментариев. После проверки текста данной программой выдаётся отчёт со списком ссылок, откуда было скопировано. Данная программа борьбы с плагиатом показывает лишь заимствованный текст и не имеет значения откуда это - книга, учебник, монография, статья, законченное эссе или диплом.

Написание научной работы (тем более, диплома и диссертации) с высоким уровнем оригинальности для непрофессионала действительно очень трудно. Написание уникальных работ требует анализа источников и представления материала своими словами, и не все учащиеся, даже отличники, могут сделать это правильно. В связи с этим, необходимо указать в работе ссылки на те или иные источники, а также отметить, что на некоторых страницах текст был не позаимствован, а всего лишь, процитирован.

Кроме того, многие предпочитают искусственно повышать уникальность текста - например, заменяют русские буквы на латинские (разумеется, здесь идёт речь о буквах "а", "о", "с"). Использование таких методов опасно для улучшения оригинальности, их очень легко обнаружить - поэтому в научных работах лучше этого не делать.

05 апрель 2019 /
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