Сплит-системы: особенности, установка

Во всех рабочих помещениях, производственных площадках в Москве, а также в простых жилых квартирах для получения оптимальной атмосферы используют современные сплит-системы. Они очень удобные, простые, не занимают много места, производительные и расходуют мало электроэнергии.

Если вам нужен кондиционер сплит система монтаж должны выполнять только квалифицированные специалисты. Перед тем как самостоятельно устанавливать оборудование, нужно иметь конкретные навыки технологии и вообще знать о методах работы оборудования.

Особенности установки сплит-систем

Систему кондиционирования рекомендуют устанавливать на балконе, но тогда вы не сможете выполнить остекление балкона. Если такой вариант вам не подходит, то установку можно выполнить на крыше или в чердачном помещении. Последний вариант требует систематического проветривания чердака или установки системы вентиляции. Также можно установить сплит-систему на фасаде дома. Но тогда блок будет уязвим, подвергаясь механическим и атмосферным воздействиям. Можно погрузить его в защитную клетку, но такой вариант вряд ли украсит фасад здания. Не стоит монтировать систему в детской или спальне, так как это вызовет частые простуды у членов семьи. Кроме того, при таком расположении будет затруднительно удалять жидкость, появившуюся при конденсате газа или пара. Если устанавливать систему в коридоре, то можно вывести дренажный трубопровод в канализацию.

Главные критерии выбора сплит-систем

Перед покупкой такой системы нужно понять, что ее стоимость очень высокая, поэтому вопрос, как сэкономить на ее использовании, становится актуальным. Главный акцент нужно делать на установке сплит-системы, так как правильный монтаж сэкономит ваши деньги на дальнейшем ремонте и затратах электроэнергии.

Первое, на что нужно сделать акцент при выборе, это грамотно подсчитать нужную охладительную мощность на площадь помещения. Грамотно подобранные системы вентиляции промышленных объектов качественно выполняют свою работу, контролируя климат. Как только температура начинает подниматься, датчики сигнализируют об включении компрессорной секции.

Устанавливая самостоятельно оборудование, нужно следовать нескольким простым правилам:

Монтировать сплит-систему требуется таким образом, чтобы она не мешала передвижению воздуха.

Все секции и скрытые провода должны быть хорошо обособлены друг от друга.

Питание системы должно быть построено в персональном порядке.

Чтобы понять, как устанавливается промышленная вентиляция цены на которую доступны для каждого, приведем ниже некоторые примеры. Если тепловые секции кондиционера будут касаться между собой, то у вас намного возрастут затраты электроэнергии - чтобы получить тепло и перекачать хладагент, компрессор будет нуждаться в дополнительной энергии. При неплотной заделке оборудования во внутрь вакуумного насоса может попасть пыль или разные мелкие предметы, что спровоцирует неисправность устройства и потребность в дальнейшем ремонте, стоимость которого ударит по бюджету.

Отдельно поговорим о грамотной установке дренажной трубы кондиционеров. Ее не следует изгибать вверх или сворачивать в узел - она должна находиться внизу под небольшим углом для легкого удаления конденсата. Иначе бактерии и плесневые грибы появятся в микрофлоре выпускной трубки сплит-системы, что станет результатом загрязнения воздуха внутри помещений.

Все установленные коммуникации в обязательном порядке соединяются между собой и отгораживаются металлизированным скотчем. По окончании монтажа нужно проверить систему на плотность и качество работы. Для этого ее вакуумируют, наполняют фреоном и подсоединяют рабочее питание. По завершении тестирования дренажное отверстие в стене закрывается. Если вы не обладаете достаточным опытом, лучше вызвать специалистов, которые грамотно установят кондиционер и избавят вас от хлопот.