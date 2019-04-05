Покупка люстры: рекомендация по выбору люстры.

Интерьер в комнате смотрится намного красивее с правильно подобранной люстрой . Она является не только осветительным прибором, а и декоративным элементов помещения. Однако при выборе люстры следует принимать во внимание определенные детали. Только так удастся придать интерьеру некой изюминки.

В первую очередь необходимо выбрать люстру, оформленную в требуемом стиле. В этот момент нужно делать акцент на форме и цвете изделия. Важно чтобы выбранный светильник гармонично смотрелся в комнате. Проблем с выбором не возникнет, так как в магазинах сегодня есть большое количество разных моделей люстр. В ассортименте встречаются люстры в классическом стиле с декоративными деталями из цветного стекла и хрусталя. Светильники с каркасом из металла либо бронзы отлично будут смотреться в гостиной, а также столовой. Если комната оформлена в стиле хай-тек либо модерн, то отличным выбором будут светильники геометрической формы, состоящие из металлических, матовых стеклянных либо пластиковых деталей.

Когда подбирается люстра, необходимо обязательно принимать во внимание величину комнаты. Интерьер не должен смотреться визуально перегруженным. Слишком маленькая люстра тоже некрасиво будет смотреться в помещении. Для того чтобы правильно выбрать размер люстры, стоит учитывать, высоту, диаметр, количество имеющихся рожков. Для осуществления правильных расчетов профессионалы используют обычно специальную формулу.



Немаловажно чтобы цвет люстры хорошо смотрелся в интерьере комнаты, то есть соответствовал ее дизайну и оформлению.



У покупателя есть возможность остановить свой выбор на подвесной модели люстры либо потолочной. Выбор производится с учетом высоты потолка и материала его отделки. Если высота в комнате достаточная и достигает порядка 3 метров, то можно закрепить на потолке подвесную люстру. При высоте потолка около 2 метров, больше подойдет потолочный вид люстры.



Стоит понимать, что люстры необходимо выбирать с требуемой освещенностью. Степень освещенности зависит от количества ламп в люстре. Данный параметр подбирается исходя из того, в какой комнате планируется вешать светильник. В спальне свет должен быть приглушенным. Для детской, рабочего кабинета, а также санузла больше подойдет средний уровень света. Яркий свет приемлем для гостиной.



Чтобы люстра нравилась хозяину дома и отвечала всем необходимым требованиям, нужно учитывать не только рекомендации профессиональных дизайнеров, а и свои собственные предпочтения.

Источник lystrashop.ru.