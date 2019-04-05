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Покупка люстры: рекомендация по выбору люстры.

Интерьер в комнате смотрится намного красивее с правильно подобранной люстрой. Она является не только осветительным прибором, а и декоративным элементов помещения. Однако при выборе люстры следует принимать во внимание определенные детали. Только так удастся придать интерьеру некой изюминки.

В первую очередь необходимо выбрать люстру, оформленную в требуемом стиле. В этот момент нужно делать акцент на форме и цвете изделия. Важно чтобы выбранный светильник гармонично смотрелся в комнате. Проблем с выбором не возникнет, так как в магазинах сегодня есть большое количество разных моделей люстр. В ассортименте встречаются люстры в классическом стиле с декоративными деталями из цветного стекла и хрусталя. Светильники с каркасом из металла либо бронзы отлично будут смотреться в гостиной, а также столовой. Если комната оформлена в стиле хай-тек либо модерн, то отличным выбором будут светильники геометрической формы, состоящие из металлических, матовых стеклянных либо пластиковых деталей.

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Когда подбирается люстра, необходимо обязательно принимать во внимание величину комнаты. Интерьер не должен смотреться визуально перегруженным. Слишком маленькая люстра тоже некрасиво будет смотреться в помещении. Для того чтобы правильно выбрать размер люстры, стоит учитывать, высоту, диаметр, количество имеющихся рожков. Для осуществления правильных расчетов профессионалы используют обычно специальную формулу.


Немаловажно чтобы цвет люстры хорошо смотрелся в интерьере комнаты, то есть соответствовал ее дизайну и оформлению.

У покупателя есть возможность остановить свой выбор на подвесной модели люстры либо потолочной. Выбор производится с учетом высоты потолка и материала его отделки. Если высота в комнате достаточная и достигает порядка 3 метров, то можно закрепить на потолке подвесную люстру. При высоте потолка около 2 метров, больше подойдет потолочный вид люстры.

Стоит понимать, что люстры необходимо выбирать с требуемой освещенностью. Степень освещенности зависит от количества ламп в люстре. Данный параметр подбирается исходя из того, в какой комнате планируется вешать светильник. В спальне свет должен быть приглушенным. Для детской, рабочего кабинета, а также санузла больше подойдет средний уровень света. Яркий свет приемлем для гостиной.

Чтобы люстра нравилась хозяину дома и отвечала всем необходимым требованиям, нужно учитывать не только рекомендации профессиональных дизайнеров, а и свои собственные предпочтения.

Источник lystrashop.ru.

05 апрель 2019 /
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