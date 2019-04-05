Хайп-проект: получаем прибыль без потери вложений

Особенности хайп-проектов

Инвестиции – отличный способ заставить деньги работать и получить дополнительный доход. В зависимости от формата они имеют разную рентабельность, уровень безопасности. Без предварительной подготовки опасность потери вложений грозит как новичку, так и опытному вкладчику. Одно из интересных направлений этой сферы – хайп-проекты. Этот вид инвестирования связан с риском, требует ответственного подхода. Перед участием необходимо изучить специфику сегмента, внимательно подойти к выбору финансовой площадки.

Термин HYIP (от англ. High Yield Investment Program) расшифровывается как высокодоходная инвестиционная программа. Специальные тематические ресурсы позволяют иметь пассивный заработок без дополнительных действий. Каждый из них посвящён определённой идее (легенде), например, компьютерные игры, криптовалюта, игра на «Форекс», бинарные опционы, альтернативные источники энергии, МФО и др. Инвесторы, готовые вложиться, регистрируются на сайте и регулярно получают выплаты в процентах (их размер зависит от вида хайпа).

Работа подобных площадок базируется на принципе Понци, или финансовой пирамиды, поэтому многие позиционируют их как мошеннические. В большинстве случаев это не так, просто вкладчик должен понимать специфику участия, объективно оценить риски и разработать индивидуальную стратегию. Выплаты участникам, средства для содержания проекта выделяют из сумм, что формируются за счёт вложений новых инвесторов. Когда их количество становится минимальным, регистрации прекращаются, администратор закрывает сайт без предупреждения и возврата денег.

Величина вознаграждения зависит от вида хайпа по доходности. Они бывают:

низкодоходные (до 15% от суммы вложений);

среднедоходные (16–60%);

высокопроцентные (от 61%).

Важно учитывать: чем больше прибыль, тем выше финансовый риск. Можно получить хороший доход, став не только участником, но и владельцем ресурса. Hyip-проекты под ключ – отличный вариант для новичков, которые только начали свою деятельность в сфере инвестиций, и для опытных пользователей. Они смогут получить готовый продукт без каких-либо доработок.

Специфика инвестирования

Несмотря на высокий процент риска и опасность выбрать недобросовестного партнёра, хайпы не теряют своей актуальности. Это объясняется несколькими причинами:

возможность получить значимый доход при небольших инвестициях;

простота процесса. После регистрации и вложения средств инвестору не нужно предпринимать активных действий, кроме мониторинга;

большой выбор финансовых площадок с различными условиями сотрудничества.

Перед выбором проекта важно объективно оценить риск, свои знания в сфере инвестиций. Участие в хайпе не принесёт регулярного длительного дохода, никто не сможет дать 100% гарантию его получения. Но недостатки компенсируются возможностью завладеть крупной суммой при небольших вложениях и за минимум времени.

Перед регистрацией в проекте с любой легендой необходимо внимательно изучить все правила. Важно обратить внимание на обязанности и ответственность организатора, на наличие пункта, где узаконивается смена условий участия без предупреждения, на гарантию показа статистики выплат и активности ресурса. Эксперты рекомендуют выбирать финансовые площадки, которые только начали свою деятельность – у них шансы закрытия намного ниже, чем у созданных ранее. Если оставаться в проекте слишком долго, можно потерять всё. Своевременный выход из хайпа и вывод денег с баланса – ключевые моменты участия. Их практически невозможно предугадать, но можно просчитать при совпадении нескольких факторов:

изменение правил в одностороннем порядке;

увеличение минимальной суммы вывода;

закрытие на сайте статистики выплат;

блокирование аккаунта;

закрытие доступа в «Личный кабинет»;

смена графика перечисления процентов;

длительная работа финансовой площадки.

Найти полезную информацию и практические советы по участию в хайпах получится с помощью специализированных форумов, книг, периодики, посвящённых инвестированию.