» » Хайп-проект: получаем прибыль без потери вложений

Хайп-проект: получаем прибыль без потери вложений

Инвестиции – отличный способ заставить деньги работать и получить дополнительный доход. В зависимости от формата они имеют разную рентабельность, уровень безопасности. Без предварительной подготовки опасность потери вложений грозит как новичку, так и опытному вкладчику. Одно из интересных направлений этой сферы – хайп-проекты. Этот вид инвестирования связан с риском, требует ответственного подхода. Перед участием необходимо изучить специфику сегмента, внимательно подойти к выбору финансовой площадки.

Особенности хайп-проектов

Термин HYIP (от англ. High Yield Investment Program) расшифровывается как высокодоходная инвестиционная программа. Специальные тематические ресурсы позволяют иметь пассивный заработок без дополнительных действий. Каждый из них посвящён определённой идее (легенде), например, компьютерные игры, криптовалюта, игра на «Форекс», бинарные опционы, альтернативные источники энергии, МФО и др. Инвесторы, готовые вложиться, регистрируются на сайте и регулярно получают выплаты в процентах (их размер зависит от вида хайпа).

Работа подобных площадок базируется на принципе Понци, или финансовой пирамиды, поэтому многие позиционируют их как мошеннические. В большинстве случаев это не так, просто вкладчик должен понимать специфику участия, объективно оценить риски и разработать индивидуальную стратегию. Выплаты участникам, средства для содержания проекта выделяют из сумм, что формируются за счёт вложений новых инвесторов. Когда их количество становится минимальным, регистрации прекращаются, администратор закрывает сайт без предупреждения и возврата денег.

Величина вознаграждения зависит от вида хайпа по доходности. Они бывают:

  • низкодоходные (до 15% от суммы вложений);
  • среднедоходные (16–60%);
  • высокопроцентные (от 61%).

Важно учитывать: чем больше прибыль, тем выше финансовый риск. Можно получить хороший доход, став не только участником, но и владельцем ресурса. Hyip-проекты под ключ – отличный вариант для новичков, которые только начали свою деятельность в сфере инвестиций, и для опытных пользователей. Они смогут получить готовый продукт без каких-либо доработок.

Специфика инвестирования

Несмотря на высокий процент риска и опасность выбрать недобросовестного партнёра, хайпы не теряют своей актуальности. Это объясняется несколькими причинами:

  • возможность получить значимый доход при небольших инвестициях;
  • простота процесса. После регистрации и вложения средств инвестору не нужно предпринимать активных действий, кроме мониторинга;
  • большой выбор финансовых площадок с различными условиями сотрудничества.

Перед выбором проекта важно объективно оценить риск, свои знания в сфере инвестиций. Участие в хайпе не принесёт регулярного длительного дохода, никто не сможет дать 100% гарантию его получения. Но недостатки компенсируются возможностью завладеть крупной суммой при небольших вложениях и за минимум времени.

Перед регистрацией в проекте с любой легендой необходимо внимательно изучить все правила. Важно обратить внимание на обязанности и ответственность организатора, на наличие пункта, где узаконивается смена условий участия без предупреждения, на гарантию показа статистики выплат и активности ресурса. Эксперты рекомендуют выбирать финансовые площадки, которые только начали свою деятельность – у них шансы закрытия намного ниже, чем у созданных ранее. Если оставаться в проекте слишком долго, можно потерять всё. Своевременный выход из хайпа и вывод денег с баланса – ключевые моменты участия. Их практически невозможно предугадать, но можно просчитать при совпадении нескольких факторов:

  • изменение правил в одностороннем порядке;
  • увеличение минимальной суммы вывода;
  • закрытие на сайте статистики выплат;
  • блокирование аккаунта;
  • закрытие доступа в «Личный кабинет»;
  • смена графика перечисления процентов;
  • длительная работа финансовой площадки.

Найти полезную информацию и практические советы по участию в хайпах получится с помощью специализированных форумов, книг, периодики, посвящённых инвестированию.

05 апрель 2019 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Пассивный доход по вкладам
Хочу все знать

Пассивный доход по вкладам

Главная цель инвестиций, как принято считать, заключается не только в том, чтобы получать доходы, несравненно превышающие доходы любой обычной трудовой деятельности, но и получить - финансовую
Заработок в сети
Хочу все знать

Заработок в сети

В настоящее время существует немало способов, которые помогут быстро умножить ваши деньги. Особенно, когда технология развивается с безумным темпом, стало возможным использовать Интернет,
Новые хайп-проекты
Хочу все знать

Новые хайп-проекты

Каждый день в интернете появляются новые хайп-проекты, к которым заинтересованы потенциальные инвесторы. Этот интерес в самом начале связан с вступлением в него пораньше и получением прибыли быстрее
Хайп проекты: что это такое?
Хочу все знать

Хайп проекты: что это такое?

Хайп проекты представляют собой финансовые пирамиды, которых на просторах сети интернет представлено огромное количество.
Как начать свое дело в сети без вложений
Хочу все знать

Как начать свое дело в сети без вложений

Начать свой бизнес без вложения капитала возможно. Правда, не в реальном мире. Благо у нас появился интернет. Нужно уточнить полностью без вложений начать бизнес даже в интернете невозможно.
Заработок в интернете – с вложениями и без
Хочу все знать

Заработок в интернете – с вложениями и без

На сегодняшний день интернет пользуется огромной популярностью и при его помощи можно начать зарабатывать очень хорошие деньги.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Мебель для домашнего кабинета или офисаКак выбрать детские колготки?Что можно изобразить алмазной вышивкой?Кэшбэк на АлиэкспрессНад Беринговым морем у Камчатки взорвался очень большой метеоритУстановлен период пульсации Большой МедведицыОсновные средства индивидуальной защитыАстрономы вычислили массу Млечного Пути


Свежие Статьи
В космос будет отправлена новая посылка для инопланетян

В космос будет отправлена новая посылка для инопланетян

Телескоп VLT сфотографировал космическую летучую мышь

Телескоп VLT сфотографировал космическую летучую мышь

Наводнения в Перу: погибли 50 человек, 13 тыс. пострадали

Наводнения в Перу: погибли 50 человек, 13 тыс. пострадали

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+