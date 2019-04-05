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Оценка кадастровой стоимости земельного участка

Данный вид ценового исследования разработан для идентификации кадастровой расценки надела. Стоимость, зафиксированная в кадастре, - это показатель экономического учета земель в конкретном массиве. Ее рассчитывают для того, чтобы вычислить размер всех обязательных платежей, совершаемых в отношении участка. Данную услугу в городе Ижевске можно заказать в компании "Имущество-Плюс" на этом сайте.

На рассматриваемую стоимостную величину влияют такие моменты, как:

  • категория и целевое назначение земли;
  • наличие зданий, сооружений и элементов благоустройства на участке;
  • месторасположения надела;
  • качество почв и т.п.

Виды кадастрового оценивания

Существует два вида данного направления исследований - плановые и внеплановые.

В первом случае работы производятся для внесения или актуализации сведений в Едином кадастре. Их инициатором является уполномоченный государственный орган. О дате их осуществления землевладельцы уведомляются заранее.

Что касается внеплановых работ, то они осуществляются по требованию собственника. В список их основных целей входит:

  • необходимость изменения размера налога. Она имеет место в том случае, когда кадастровые сведения отличаются от фактических. Переоценка позволяет откорректировать кадастр, в результате чего налоговая база будет рассчитываться по актуальным данным;
  • выбор объективной арендной стоимости;
  • купля-продажа, наследование участка;
  • передача под залог при оформлении кредита.

При необходимости оспорить кадастровую стоимость вам помогут тут.

Методы исследования

Рассматриваемый вид экспертизы осуществляется посредством затратного, доходного и сравнивающего подходов. Каждый из них по-своему специфичен и и реализуется посредством различных методов. Достоверный результат оценивания достигается только в случае их одновременного использования.

Порядок кадастрового оценивания условно можно разграничить на 4 этапа:

  • выбор оценщика. Это может быть оценочная компания или индивидуально практикующий эксперт. Главное требование, которое клиент должен предъявить к нему – наличие страхового полиса, документов, подтверждающих профильное образование и членство в СРО, а также разрешений на производство кадастровой оценки;
  • заключение договора. На данном этапе эксперт проводит первоначальную консультацию, в ходе которой определяется цель, сроки и сумма вознаграждения за оказанные услуги. После чего стороны подписывают договор;
  • передача бумаг. Для оценки необходимы правоустанавливающие документы и паспорт владельца, технический и кадастровый план, актуальная выписка из ЕГРП;
  • визуальный осмотр и составление отчета. Оценщик анализирует фактические и документальные характеристики объекта и на основе полученных данных составляет отчет. В нем указаны кадастровые расценки надела и ответы на другие вопросы, поставленные перед экспертом.

Оценка земельного участка под ИЖС

Оценка земли, предназначенной для индивидуального жилищного строительства, требуется при ее продаже, наследовании, ипотеке или аренде. С помощью отчета нотариус рассчитывает размер госпошлины, подлежащей уплате за удостоверение сделки. Такая оценка может производиться без выезда на участок. Ее стоимость согласовывается сторонами на первоначальной консультации. Список документов для оценки земли под ИЖС такой же, как и при определении цены, зафиксированной в кадастре.

Источник: http://implus18.ru/otsenka-nedvizhimosti/zemlya.

05 апрель 2019 /
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