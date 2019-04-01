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Ремонт тельфера: профилактика и устранение поломок

Хорошо, когда подвесное устройство быстро, надежно и уверенно выполняет порученные функции. Намного хуже, когда грузоподъемное оборудование ломается. В результате – замедляется процесс производства и строительства, останавливаются работы по обустройству складского помещения.

Самостоятельно устранить проблему, как правило, не удается. Иногда даже не получается выяснить причину выхода тельфера из строя. И тем более – выполнить профессиональный ремонт на должном уровне. А если неисправность не относится к категории гарантийного случая, то потребуются еще и дополнительные расходы на услуги сервиса. И затраты могут быть существенными, поскольку часто лучше приобрести новую конструкцию, нежели пытаться починить старое устройство.

Как сохранить бюджет

Ремонт тельфера в сервисном центре – это обычно сложный и ответственный труд, где не обойтись без специальных навыков и знаний. Такая работа традиционно стоит дорого. Поэтому, чтобы избежать лишних затрат, советуем еще на стадии эксплуатации оборудования соблюдать необходимые профилактические меры. Тем более что по статистике обращений стандартные поломки тельферов CD1, H-CD1 и иных популярных моделей обычно происходят по вине их пользователей.

Поломка №1: отсутствие масла в редукторе

Тельферы производства Китай всегда поставляются с сухим редуктором. А значит, после монтажа устройства указанный механизм нужно заправить маслом. Количество жидкости, необходимой для заправки, приводится либо на редукторе, либо в технической документации. В ней также содержатся все правила по установке, регулировке и осмотру оборудования.

Если в редукторе нет масла, то спустя 2-3 недели происходит стирание шестерен. В итоге – требуется полная замена механизма. Таким образом, разумнее потратить 10-15 минут на заливку жидкости, чем в будущем терять несколько дней на ремонт, простой работы и расходы на оплату услуг сервисного центра.

Поломка №2: выход из строя канатоукладчика

Еще одна распространенная неприятность, связанная с использованием тельферов, – неработоспособность канатоукладчика, возникающая по следующим причинам:

  • Ошибки при регулировке отсечки.
  • Подъем груза под значительным углом, в результате чего канатоукладчик сходит с направляющей, которая теряет нужные эксплуатационные свойства.

Если сломан канатоукладчик, то это приводит к следующим последствиям:

  1. Сначала выходит из строя отсечка выключения двигателя подъема-опускания.
  2. Затем – происходит замятие корпуса барабана.
  3. Далее – ухудшается геометрия тельфера.
  4. И в конечном счете снова требуется полная замена оборудования.

Рекомендуется вовремя менять канатоукладчик. Тем более что процедура осуществляется непосредственно на месте установки тельфера.

Этапы ремонта

  1. Демонтаж тельфера.
  2. Отправка устройства в сервисную службу.
  3. Замена редуктора.
  4. Установка оборудования.

В случае обнаружения заводского брака ремонт производится на условиях гарантии.

01 апрель 2019 /
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