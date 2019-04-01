Как выбрать дозиметр?

На что обратить внимание?

С распространением радиоактивных веществ появилось большое количество различных дозиметров, которые используются уже не только на промышленных предприятиях, но и в бытовой среде. Но для того, чтобы устройство выполняло свое прямое предназначение, нужно разобраться в том, каким оно может быть и как его выбрать.

Выбирая дозиметры ЭКО или другое оборудование, нужно обратить внимание на несколько факторов:

предназначение;

габариты;

точность;

функционал.

Предназначение

Сами по себе такие устройства могут быть промышленными или бытовыми. Для предприятий обычно покупается комплект дозиметров прямопоказывающих, которые позволят проводить точные изменения в любых условиях, но в быту они не дают никаких преимуществ, зато стоят в несколько раз дороже. Бытовые в основном покупаются, чтобы определить уровень радиации в определенном помещении или земельном участке, поэтому можно найти устройство по доступной цене, ограничивающееся такими возможностями.

Габариты

Модели, которые обеспечивают максимальную точность, зачастую отличаются довольно крупными габаритами, поэтому здесь прямая зависимость удобства от эффективности. Каждый человек самостоятельно выбирает, что ему важнее – экономить свободное место или получать самые точные результаты. При этом стоит отметить, что в быту дозиметры могут быть довольно компактными, так как там настолько высокая точность не требуется.

Точность

Самые высокие показатели имеет профессиональное оборудование, но в то же время оно отличается очень высокой стоимостью и, чаще всего, габаритами. Бытовые устройства могут быть пороговыми или беспороговыми. Первые обеспечивают конкретный результат в цифрах, а не просто показывают, насколько высокий уровень концентрации радиоактивных веществ.

Функционал

Современные устройства предлагают целый ряд дополнительных функций, включая запоминание результата и многие другие. Выбирая модель, полезно ознакомиться с доступными в ней возможностями, так как нередко одинаковые по точности устройства продаются по совершенно разным ценам из-за наличия в одном из них функций, которые на практике могут оказаться бесполезными для покупателя.

С другой стороны, последние модели от известных компаний оснащаются такими функциями, которые значительно упрощают эксплуатацию оборудования в разных условиях, поэтому лучше заранее изучить инструкцию.

Современные дозиметры уже давно ушли от исключительно промышленного использования, поэтому всегда можно найти модель от известных производителей, которая будет выполнять конкретные задачи.