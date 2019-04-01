Как выбрать офисное кресло

Каждая офисная мебель должна отличаться надёжностью, комфортом, практичностью и привлекательным видом. Имейте в виду, что офисная мебель является показателем надежности компании и её владельца.

Всё это относится и к офисным креслам. Чтобы избежать ошибок, при выборе этого атрибута гарнитура (например, на https://ofis-kreslo.ru/), стоит учесть некоторые характерные аспекты.

Офисные стулья различаются по назначению: для руководителей, работников и клиентов.

Первый вариант - должен подчёркивать статус начальства и в то же время отличаться высоким качеством. Поэтому предпочтение стоит отдавать атрибутам из дорогостоящих материалов. Кожа - наиболее распространённый материал для обивки мебели. Что касается его цвета - чёрный или коричневый атрибут - будет лучшим вариантом.

Обязательное требование офисных кресел для работников: возможность регулировки высоты. Это поможет сотруднику выбрать наиболее удобную для себя позицию, что крайне важно для полноценной эффективности. Кроме того, у сотрудника должны быть подлокотники в кресле, иначе он быстро устанет. Таким образом он сможет расслабить позвоночник, плечи и шею.

Для изготовления сидений для клиентов используются более скромные материалы. Но атрибуты также должны быть удобными, практичными и презентабельными внешне.

При покупке офисного кресла следует обратить особе внимание на угол наклона между спинкой и сиденьем. Этот показатель должен быть 90 градусов, а для начальства - больше.

Сиденье офисного кресла может быть любой степени жёсткости. Но какова бы ни была жёсткость сиденья, форма обязательно должна быть округлой. Очень желательно, чтобы он был покрыт водонепроницаемым материалом, который отталкивает грязь. При этом, наиболее важным требованием к обивке является также его экологическая безопасность. Деревянная основа уже давно не актуальна. Напротив, для этой цели давно используются пластик и металл. Эти материалы характеризуются длительным сроком службы и надёжностью.

Цвет данных атрибутов может быть разнообразным. Здесь необходимо, прежде всего, учитывать интерьер офисов, стиль организации.