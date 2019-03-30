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Кэшбэк на Алиэкспресс

Термин "кэшбэк" пришел к нам с английского языка и буквально переводится как «возмещение». В последние годы он стал одним из самых популярных маркетинговых инструментов, используемых онлайн-торговыми центрами для привлечения покупателей. Другие считают, что в современной реальности эти возможности позволяют более качественно сосредоточить на точке продаж и привлечь внимание потенциальных покупателей, чем та же рекламная кампания.

Размещая товар на продажу, продавец решает потратить определённую сумму на расширение целевой аудитории и отправляет её по адресу посредника, который вовлекает покупателя. Задача посредника тут - перевести потенциального клиента на необходимую интернет-платформу и дождаться комиссии и оплаты покупки. Он будет полагаться на возврат средств в своём «кармане», так как поиск клиента также требует вознаграждения. Остальная часть - для покупателя. Сумма непосредственно зависит от того, насколько велика цена покупки, а также от правил конкретной услуги.

Как выбрать надёжный кэшбэк для AliExpress? Вы можете почитать отзывы в интернете. Обычно отзывы об этом начинаются с рекомендаций в пользу определённого веб-ресурса. Существует много сайтов, и поэтому принимать решение в пользу того или иного стоит по следующим критериям:

  • надёжность проекта;
  • удобство интерфейса;
  • количество партнёров;
  • продолжительность периода возмещения денег;
  • минимальная сумма, разрешённая для вывода;
  • методы возмещения.

После того, как вы выбрали подходящий вариант, вы должны сначала ознакомиться с правилами их работы и получить отзывы о возврате денег с «AliExpress». Вы можете найти достоверную информацию на специализированных форумах и в социальных сетях, сообществах, посвященных этому ресурсу. Будьте внимательны: не все отзывы реальны.

Кроме того, многие пользователи довольно невнимательны, не читают правила использования ресурса, а затем злятся, не получая ожидаемых денег. Чтобы не оказаться в их числе, достаточно не игнорировать полезную информацию. Чтобы не рисковать снова, вы можете сначала сделать пробную покупку, узнать, как работает система, и только потом купить что-то более дорогое.

Вы можете вывести средства непосредственно на карту, электронный кошелёк или даже на телефонный счёт.

30 март 2019 /
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