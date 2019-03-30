Как правильно выбрать стекло защитное для смартфона

Экрану каждого смартфона необходима регулярная защита, даже если вы купили последнюю модель. Не отказывайтесь от возможности установки на смартфон дополнительных защитных плёнок. Это действительно поможет продлить производительность гаджета, сохранить его визуальную привлекательность. При покупке защитного стекла для смартфона (например, https://vest.in.ua/accessories-for-phones/plenki/ в Украине), необходимо понимать, какие критерии и функции являются для вас более приоритетными. В связи с этим, важно соблюдать некоторые правила.

Производители идут на любую хитрость, чтобы привлечь потенциальных покупателей, предлагая образцы большей жесткости, матовые, яркие, которые сообщают о наличии суперфункций. Люди склонны покупаться на все эти уловки и, в конечном итоге, выбирают не то, что действительно надо, а то, что хорошо рекламируется. Не задумывайтесь о рекламе, и при выборе стекла для смартфона, посмотрите на следующие основные характеристики:

толщина стекла. уровень прочности.

При выборе первого критерия, следует соблюдать баланс между гибкостью и хорошей защитой. Это связано с тем, что защитная рама меньшей толщины гораздо сильнее противостоит фронтальным ударам, а при большей толщине - она не справляется с боковым повреждением. Кроме того, помните, что толщина никак не влияет на стойкость к царапинам и отпечаткам пальцев.

Чтобы не попасться на крючок нечестных продавцов, стоит учитывать и следующие критерии:

Все стёкла сделаны для конкретной модели телефона или линейки смартфонов, если параметры экрана совпадают. Одновременно проверьте расположение отверстий для камеры, динамиков и прочего. Резка, заточка этого аксессуара запрещена!

При выборе толщины стекла, обращайте внимание на условия использования. Для условий повседневного пользования средняя толщина вполне подойдёт. Для экстремальных условий выбирайте более толстое стекло или более дорогие варианты.

Яркость или матовость не влияют на уровень защиты. В таком случае выберите наиболее удобное покрытие.

Следует понимать, что, благодаря популярности и функциональности, защитное стекло для смартфонов занимает высокие позиции в современной продажи, соответственно, столкнуться с контрафактной продукцией, которая не выполняет свои назначенные функции, довольно легко. Поэтому, выбирая аксессуар с особой тщательностью, вы не должны экономить деньги - иначе вы попусту потеряете деньги.