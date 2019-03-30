» » Как правильно выбрать стекло защитное для смартфона

Как правильно выбрать стекло защитное для смартфона

Экрану каждого смартфона необходима регулярная защита, даже если вы купили последнюю модель. Не отказывайтесь от возможности установки на смартфон дополнительных защитных плёнок. Это действительно поможет продлить производительность гаджета, сохранить его визуальную привлекательность. При покупке защитного стекла для смартфона (например, https://vest.in.ua/accessories-for-phones/plenki/в Украине), необходимо понимать, какие критерии и функции являются для вас более приоритетными. В связи с этим, важно соблюдать некоторые правила.

Производители идут на любую хитрость, чтобы привлечь потенциальных покупателей, предлагая образцы большей жесткости, матовые, яркие, которые сообщают о наличии суперфункций. Люди склонны покупаться на все эти уловки и, в конечном итоге, выбирают не то, что действительно надо, а то, что хорошо рекламируется. Не задумывайтесь о рекламе, и при выборе стекла для смартфона, посмотрите на следующие основные характеристики:

  1. толщина стекла.
  2. уровень прочности.

При выборе первого критерия, следует соблюдать баланс между гибкостью и хорошей защитой. Это связано с тем, что защитная рама меньшей толщины гораздо сильнее противостоит фронтальным ударам, а при большей толщине - она не справляется с боковым повреждением. Кроме того, помните, что толщина никак не влияет на стойкость к царапинам и отпечаткам пальцев.

Чтобы не попасться на крючок нечестных продавцов, стоит учитывать и следующие критерии:

  • Все стёкла сделаны для конкретной модели телефона или линейки смартфонов, если параметры экрана совпадают. Одновременно проверьте расположение отверстий для камеры, динамиков и прочего. Резка, заточка этого аксессуара запрещена!
  • При выборе толщины стекла, обращайте внимание на условия использования. Для условий повседневного пользования средняя толщина вполне подойдёт. Для экстремальных условий выбирайте более толстое стекло или более дорогие варианты.
  • Яркость или матовость не влияют на уровень защиты. В таком случае выберите наиболее удобное покрытие.

Следует понимать, что, благодаря популярности и функциональности, защитное стекло для смартфонов занимает высокие позиции в современной продажи, соответственно, столкнуться с контрафактной продукцией, которая не выполняет свои назначенные функции, довольно легко. Поэтому, выбирая аксессуар с особой тщательностью, вы не должны экономить деньги - иначе вы попусту потеряете деньги.

30 март 2019 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Как выбрать входную металлическую дверь в квартиру
Хочу все знать

Как выбрать входную металлическую дверь в квартиру

Рынок входных дверей для квартир полон различных вариантов, среди которых каждый может подобрать себе подходящее достойное изделие.
Причины поломок смартфонов
Хочу все знать

Причины поломок смартфонов

Смартфон имеется у каждого современного человека. Он является своеобразным миниатюрным компьютером, способным выполнять множество операций.
Заработок в интернете
Хочу все знать

Заработок в интернете

В настоящее время практически все люди имеют смартфон с доступом в Интернет, независимо от их пола или возраста.
Точная копия Samsung Galaxy S7
Хочу все знать

Точная копия Samsung Galaxy S7

В интернет-магазине Fonoland24.ru предлагают качественные реплики известных смартфонов.
Ремонт iPhone 5s в Вологде в проверенном сервисном центре Pedant
Хочу все знать

Ремонт iPhone 5s в Вологде в проверенном сервисном центре Pedant

Сложно оградить любимый пятый айфон от поломок. Ведь он может совершенно случайно слететь со ступеней, попасть в воду, или собака сгрызла.
Особенности чехла для лобового стекла
Хочу все знать

Особенности чехла для лобового стекла

Чехол-накидка для лобового стекла - это универсальная защита ветрового стекла от снега и солнца. Приобретая этот аксессуар, автовладельцы смогут забыть об очистке стекла от снега и льда зимой, и
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Мебель для домашнего кабинета или офисаВыбор кондиционераКак выбрать детские колготки?Что можно изобразить алмазной вышивкой?Японский зонд «Хаябуса-2» собрал грунт на астероиде Рюгу и улетелLIGO получит квантовое обновление и будет находить гравитационный волны каждый деньУстановлен период пульсации Большой МедведицыОсновные средства индивидуальной защиты


Свежие Статьи
Астрономы вычислили массу Млечного Пути

Астрономы вычислили массу Млечного Пути

Над Беринговым морем у Камчатки взорвался очень большой метеорит

Над Беринговым морем у Камчатки взорвался очень большой метеорит

Комета Чурюмова-Герасименко сформировалась благодаря стрессу

Комета Чурюмова-Герасименко сформировалась благодаря стрессу

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+