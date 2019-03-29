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Дизайн интерьера квартир в Киеве - профессиональный подход к деталям

Давайте поговорим на тему обустройства своей квартиры. Стоит ли планировать дизайн интерьера своими силами? Или заказать дизайн проект у дизайнера интерьера.

 

Попытки создать дизайн интерьера самостоятельно

Многие собственники новых квартир стараются сэкономить на профессионально выполненном дизайне интерьера. Как правило это люди которые впервые стыкаются с ремонтом и планированием своего жилья. Пройдя самостоятельно этот тернистый путь, и как правило допустив множество ошибок и недоработок, владельцы квартир получаю в результате дизайн интерьера не совсем в том виде, каком они себе его представляли. Множество переделок в процессе ремонта, приводят к достаточно большим финансовым затратам, которых можно было бы избежать имея на руках дизайн проект.

Дизайнер интерьера - очевидные выгоды работы с профессионалом

Дизайн интерьера не так просто спроектировать как кажется на первый взгляд обычному обывателю. Для этого нужен опыт и чувство стиля. Дизайнер знает множество тонкостей в создании и воплощении в жизнь стильных и функциональных решений в интерьере. Все начинается с планировки пространства квартиры. Необходимо правильно разделить площадь помещения на зоны. Рационально расставить мебель, применить отделочные материалы и декор. Все должно быть в гармонии, только в этом случае дизайн интерьера будет по настоящему стильным, и отвечать последним веяниям интерьерной моды. После планировки, следует этап расстановки мебели и оборудования. Здесь много нюансов, в будущем интерьере должно быть все спланировано для удобства и комфорта владельца. Дизайнер интерьера пользуется всевозможными приемами, которые будут в будущем дизайне интерьера выполнять важные функциональные задачи. Что будет давать возможность владельцу чувствовать себя комфортно и уютно себя в данном пространстве.

Дизайн интерьера Киев - в столице достаточно много специалистов которые могут помочь правильно и со вкусом создать потрясающий дизайн.

Очевидным плюсом дизайн проекта, выступает визуализация интерьера. Это второй этап после планировки с расстановкой мебели. Еще до начала каких либо строительно-ремонтных работ можно увидеть дизайн интерьера в 3Д формате. Фотореалистичная визуализация позволяет внести какие либо правки на этапе проектирования пространства. Это дает возможность владельцу окончательно убедиться в правильном направлении выбранного стиля и цветовой гаммы. Подобранной мебели и отделочных материалов. Утвердив визуальную часть дизайн-проекта, дизайнер может приступать к проектированию инженерных систем.

Рабочая документация в дизайн-проекте

В чертежах, дизайнер интерьера делает расстановку и привязку светильников и розеток. Просчитывает отделочные материалы, прорабатывает инженерные узлы, которые необходимы строителям для ремонта.

Вывод очевиден: дизайн интерьера созданный дизайнером, это экономия на материалах. А так же правильное планирования всего наполнения в квартире.

Материал предоставлен студией дизайна Приват privat-designe.com.ua

Дизайн интерьера Киев - Киев, ул. Василия Тютюнника 11/2

29 март 2019 /
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