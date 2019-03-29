Лечение алкогольной зависимости

В большинстве случаев потребление высоких доз алкоголя зависимыми людьми связано с психическим и соматическим принуждением. Обычно это не зависит от их воли, но все же есть возможность остановить данный процесс. В связи с тем, что алкоголизм является одной из значительных социальных проблем в мире, он является предметом большого количества исследований, которые способствуют открытию эффективных способов избавления от этой болезни.

Если вы не знаете, как выбрать программу лечения алкоголизма, вы должны понимать, что здесь нет жесткого и быстрого варианта. Никто не может точно сказать, что будет лучше для алкоголика, потому что всё зависит от степени заболевания, а также от особенностей и индивидуальных потребностей человека.

Чтобы решить, как бороться с этой пагубной зависимостью, лучше узнать некоторые из самых эффективных психологических программ для лечения алкоголизма.

Группа анонимных алкоголиков, вероятно, является самым известным и наиболее эффективным средством для лечения.

Мотивационная терапия также очень полезна для борьбы с алкогольной зависимостью. Этот тип лечения обычно выполняется квалифицированным психологом и направлен на поиск наиболее мотивирующей причины, благодаря которой, пациент прекращает пить.

Поведенческая терапия: этот тип направлен на выявление причины заболевания и разработку совместного метода его лечения. Кроме того, психологические программы включают гипноз и кодирование.

В дополнение к использованию психологического или физического метода для борьбы с алкоголизмом, врачи также практикуют комплексное лечение для госпитализированных пациентов, включая различные процедуры, а также психологическое воздействие на пациента. Именно это лечение может привести к полному отказу от употребления спиртных напитков, но это занимает несколько месяцев.

Наиболее эффективными мотивирующими факторами, которые влияют на пациента, являются сохранение здоровья, благо семьи, любовь к ним. Мотивация напрямую связана с причинами, по которым человек пьёт, и если основной причиной зависимости является нервная и стрессовая работа, то убеждение в то, что необходимо ведение здорового образа жизни также должно быть связано с работой. Эффективное лечение алкогольной зависимости возможно только в том случае, если пациент самостоятельно принимает обоснованное решение. В большинстве случаев алкоголики не считают себя таковыми, и всё время спорят на этот счёт. Если вы не можете убедить их сами, вам следует воспользоваться услугами компетентных специалистов.