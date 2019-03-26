Разрешенные средства самообороны

В связи с тем, что в нашей стране травматическое оружие не продаётся обычным гражданам, одним из самых распространённых средств защиты является электрошокер, как надёжное, эффективное и относительно дешевое средство.

Незначительная травма от применения и является очевидным преимуществом данного инструмента. Ещё одно преимущество электрошокера: с его помощью легко защититься от собак.

Перед покупкой шокера, определитесь, в чём его необходимость? Вот задачи, для которых были созданы данные инструменты:

обездвижить нападающего, привести его в бессознательное состояние;

остановить агрессию, оглушить нападающего, убежать;

просто напугать.

Мощный электрошокер не может быть маленьким. Мощный и, следовательно, эффективный парализующий аппарат должен быть больше руки. А от маленького инструмента владелец удара сам рискует получить удар током.

Самыми популярными видами электрошокеров являются коробочки и дубинки. Хотя, разумеется, требовательный покупатель может найти более оригинальные устройства, например, в виде фонариков или мобильных телефонов.

Преимуществом и в то же время недостатком шокера-дубинки является его длина. С одной стороны, это поможет позволит удержать противника на расстоянии, а с другой - из-за некомпактности его неудобно носить с собой.

Другой распространённой формой шокера является коробка, как отмечено выше. Модели, использующие эту форму, довольно маленькие, поэтому их можно с лёгкостью носить в кармане.

Рекомендуется выбирать шокеры отпугиватели и мощные электрошокеры лишь в специализированных магазинах оружия и средств самообороны. В том числе и в интернете - обращайтесь только в надёжные места. Делая такую покупку из рук или в переходе, например, вы рискуете приобрести некачественную продукцию с ложным "сертификатом". Они могут выйти из строя в критический момент?

Мощные электрошокеры обездвиживают атакующего. Ему понадобится как минимум 10 минут, чтобы восстановиться. За это время можно будет обезопасить себя, а преступник успеет понять тщетность своего положения. Он даже не сможет отобрать у вас оружие, и во время таких попыток атакующий получит сильный удар.