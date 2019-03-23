«Домашний музей»: качественные и долговечные настенные витрины для частных коллекций

Зачем нужна настенная витрина?

Интернет-ателье «Домашний музей» более 10 лет занимается изготовлением настенных витрин для экспонирования коллекционных предметов различных категорий. Мы предлагаем надежные и долговечные изделия, которые прекрасно вписываются в разные по стилистике интерьеры, отличаются практичностью, удобством в использовании, а также приемлемой стоимостью.

Настенная витрина — это навесная конструкция с деревянным каркасом и стеклянными дверцами, которая подходит для размещения небольших икон, мелких сувениров, коллекционного оружия, орденов, медалей, кукол, часов, посуды, статуэток и фигурок, монет, а также знаков и значков.

Каждый предмет коллекции внутри витрины защищен от пыли, может располагаться на стеклянных полках, крепиться с помощью специальных магнитных креплений или развешиваться на миниатюрных крючках хромированных вешал.

Какими преимуществами обладает настенная витрина?

Изделие компактно, не требует большой свободной площади, подходит для небольших помещений.

В витрине коллекция находится в полной безопасности: от пыли и внешних воздействий ее защищает стекло. Дополнительно на дверцы можно установить замок.

Все экспонаты размещаются коллекционером самостоятельно в выбранном им порядке, собрание выглядит аккуратным и систематизированным, что дает возможность каждому гостю рассмотреть каждый предмет.

Настенная витрина не нуждается в сложном уходе, не деформируется с течением времени, а также теряет своих физических характеристик. При необходимости ее без затруднений можно переместить в другое помещение.

Стоимость витрины в несколько раз ниже, чем цена на стеллажи и громоздкие шкафы, где коллекционеры чаще всего хранят свои экспонаты.

В нашем ателье можно заказать изготовление настенных витрин разных размеров, а также подобрать подходящий цвет багета, фона, а также варианты креплений.

Почему выгодно сделать заказ в «Домашнем музее»?

Витрины изготавливаются «под заказчика» за 2-3 недели.

Доставка готовых изделий осуществляется по всей России.

У клиента есть возможность выбрать подходящие размеры, цвет рамы, тип креплений.

Настенные витрины от «Домашнего музея» — это идеальное решение для хранения коллекций! При необходимости вы можете получить бесплатную консультацию наших мастеров по выбору необходимых параметров для витрины.