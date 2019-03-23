Виза в Испанию: особенности получения

Испания является одним из европейских направлений, которые посещают наши соотечественники. Что касается некоторых из последних изменений, многие желают точно знать, какие документы для визы в Испанию на 2019 год должны быть утверждены, как должен быть составлен этот документ и т.д.

Итак, нужна ли гражданам нашей страны виза в Испанию, если он едет сюда? Ответ прост: это необходимо для всех категорий путешественников. Эта европейская страна не только популярна среди туристов, многие россияне ездят туда учиться или работать, покупать там недвижимость, вступать в брак или в иных личных целях. Во всех названных случаях им необходимо оформить испанскую визу соответствующей категории.

Однако есть случаи, когда нет надобности оформлять визу в эту страну. Это касается тех граждан РФ, у которых уже есть шенгенская виза для любой европейской страны. В этом случае не требуется дополнительного испанского шенгена, поскольку въезд разрешен на протяжении действия этого документа.

Путешественники должны собрать и представить определённые документы для получения шенгенской визы в Испанию, всех видов разрешений на въезд. Перечень непосредственно зависит от цели поездки.

Итак, какие документы требуются для получения визы в Испанию, каковы требования к ним?

Визовая анкета - в первую очередь. Она должна быть заполнена на испанском или английском языках, подписана на последней и предпоследней страницах. Она обязательно должна быть написана разборчиво.

Финансовые гарантии также важны для получения данного документа. Это необходимо для подтверждения возможности оплаты поездки. Это может быть справка о банковском счёте или выписка из кредитной карты, о покупке валюты в евро или письмо от спонсора со всеми сопутствующими справками от банков.

Самостоятельно оформить визу в Испанию не так сложно, как может показаться, особенно с учётом многих визовых центрах по всей Российской Федерации. Вы можете получить документ различными удобными способами. Например - через визовый центр, как отмечено выше. Для этого выберите ближайший к вам офис и свяжитесь с ними. Второй - обратиться в специализированную компанию. В интернете вы можете поискать наиболее удобные для вас варианты.