Гаражные ворота Hörmann

Период актуальности и популярности распашных ворот безвозвратно ушёл в прошлое. Они были заменены секционными конструкциями, с массой неоспоримых достоинств. Прежде всего, автоматические гаражные ворота, представленные на https://www.hoermann.ru/ отличаются немецким качеством. Расположенные в открытом состоянии под потолком, они экономят место в гараже. Индивидуальные размеры, высокая степень безопасности и другие показатели комфортной работы свидетельствуют о заботе о потребителях.

Высокопроизводительные гаражные ворота обеспечиваются автоматической производственной системой с полным контролем всех этапов сборки. Улучшение старых моделей и регулярная разработка новых моделей способствуют периодическому обновлению ассортимента продукции данного немецкого производителя.

Преимущество секционных конструкций не имеет смысла скрывать. Гаражные ворота этого типа открываются вертикально и фиксируются под потолком, не занимая свободного места - как было указано выше. Принцип действия основан на конструкции гаражных ворот, которые состоят из секций, прочно связанных между собой и перемещающихся по направляющим. Управление осуществляется с пульта, что делает эксплуатацию очень удобной.

Немецкая продукция подходит для гаражных проёмов, любых размеров и конфигураций. Секционные ворота отличаются своей герметичностью, тепло- и акустической изоляцией - находятся на высоком уровне качества. Устойчивость к неблагоприятным внешним воздействиям обеспечивается высококачественными материалами и компонентами, из которых собирается конструкция.

Автоматические ворота данного производителя изготавливаются по индивидуальным размерам и поставляются в двух упаковках. Изготовленные гаражные двери полностью соответствуют всем стандартам качества, гарантийный срок на полотна составляет 10 лет, автоматизации - 5 лет. В инструкции по эксплуатации отражены условия гарантийного обслуживания.

Руководство подробно описывает все этапы использования, поэтому практически нет риска преждевременного выхода из строя конструкции.