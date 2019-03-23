» » Гаражные ворота Hörmann

Гаражные ворота Hörmann

Период актуальности и популярности распашных ворот безвозвратно ушёл в прошлое. Они были заменены секционными конструкциями, с массой неоспоримых достоинств. Прежде всего, автоматические гаражные ворота, представленные на https://www.hoermann.ru/отличаются немецким качеством. Расположенные в открытом состоянии под потолком, они экономят место в гараже. Индивидуальные размеры, высокая степень безопасности и другие показатели комфортной работы свидетельствуют о заботе о потребителях.

Высокопроизводительные гаражные ворота обеспечиваются автоматической производственной системой с полным контролем всех этапов сборки. Улучшение старых моделей и регулярная разработка новых моделей способствуют периодическому обновлению ассортимента продукции данного немецкого производителя.

Преимущество секционных конструкций не имеет смысла скрывать. Гаражные ворота этого типа открываются вертикально и фиксируются под потолком, не занимая свободного места - как было указано выше. Принцип действия основан на конструкции гаражных ворот, которые состоят из секций, прочно связанных между собой и перемещающихся по направляющим. Управление осуществляется с пульта, что делает эксплуатацию очень удобной.

Немецкая продукция подходит для гаражных проёмов, любых размеров и конфигураций. Секционные ворота отличаются своей герметичностью, тепло- и акустической изоляцией - находятся на высоком уровне качества. Устойчивость к неблагоприятным внешним воздействиям обеспечивается высококачественными материалами и компонентами, из которых собирается конструкция.

Автоматические ворота данного производителя изготавливаются по индивидуальным размерам и поставляются в двух упаковках. Изготовленные гаражные двери полностью соответствуют всем стандартам качества, гарантийный срок на полотна составляет 10 лет, автоматизации - 5 лет. В инструкции по эксплуатации отражены условия гарантийного обслуживания.

Руководство подробно описывает все этапы использования, поэтому практически нет риска преждевременного выхода из строя конструкции.

23 март 2019 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Гаражные ворота
Хочу все знать

Гаражные ворота

Гаражные ворота - неотъемлемый элемент данного объекта. Без них вы не можете оставить свой автомобиль без присмотра. Они оберегают гараж, как от непогоды, так и от грабителей.
Гаражные роллеты: преимущества и недостатки
Хочу все знать

Гаражные роллеты: преимущества и недостатки

Каждый человек мечтает о том, чтобы его окружали исключительно надёжные и эстетически совершенные решения, устройства и механизмы. 
Автоматические ворота: все за и против
Хочу все знать

Автоматические ворота: все за и против

Никто не знает о том, когда и где появились первые ворота. Однако факт тот факт, что они возникли в далеком каменном веке, когда пещерные люди решили закрыть вход в свои жилища - известно с
Ворота в ад
Хочу все знать

Ворота в ад

В самом центре пустыни Каракум, неподалеку от небольшого городка Дарваз в Туркменистане, расположено место, прозванное местными жителями Воротами в ад. И в данном случае это не преувеличение, а
Ворота в ад (Туркменистан)
Хочу все знать

Ворота в ад (Туркменистан)

В самом центре пустыни Каракум, неподалеку от небольшого городка Дарваз в Туркменистане, расположено место, прозванное местными жителями Воротами в ад. И в данном случае это не преувеличение, а
Что бывает за гол в свои ворота
Хочу все знать

Что бывает за гол в свои ворота

Гол в свои ворота, или, как его называют «автогол», явление в футболе довольно частое. Для игрока забившего мяч своему голкиперу это, конечно, неприятно. Но был случай, когда автору такого конфуза
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Выбор кондиционераКак выбрать детские колготки?Что можно изобразить алмазной вышивкой?К чему снятся животные - толкование снов с братьями нашими меньшимиЯпонский зонд «Хаябуса-2» собрал грунт на астероиде Рюгу и улетелКакая красная рыба лучшеПреимущества изучения английского языка на курсахLIGO получит квантовое обновление и будет находить гравитационный волны каждый день


Свежие Статьи
Установлен период пульсации Большой Медведицы

Установлен период пульсации Большой Медведицы

Астрономы нашли пылевое кольцо на орбите Меркурия и астероиды на орбите Венеры

Астрономы нашли пылевое кольцо на орбите Меркурия и астероиды на орбите Венеры

Великий фильтр на страже космической тишины

Великий фильтр на страже космической тишины

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+