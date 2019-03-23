Секреты выбора платья для выпускного вечера
Выпускной торжественный вечер – очень важное, знаковое событие в жизни каждой девушки. Быть красивой, роскошной и элегантной можно, если правильно подобрать платье. Для этого случая категорически не подходят брюки, юбки и туники, даже изготовленные из дорогих эксклюзивных тканей. Большой выбор выпускных платьев ждет вас на сайте ТМ «Модус».
Выбор зависит от личных предпочтений, а также внешнего вида и типа фигуры девушки. Модельеры рекомендуют отказаться от прилегающих силуэтов обладательницам пышных форм, для них подходит свободный или приталенный крой. Важный момент – цветотип, согласно которому подбираются цвета или их комбинация. Зная секреты подбора платья, вы без проблем найдете нужный вариант на сайте tm-modus.com.ua компании-производителя.
Такая разная внешность
Всего стилисты выделяют четыре цветотипа, которые носят поэтичные названия - весна, лето, осень, зима. Каждый из сезонов привносит что-то свое, поэтому определиться с подходящим вариантом труда не составит:
- Осень – яркие женщины, у которых лицо имеет оливковый подтон, реже – светлый. Волосы цвета меди, каштановые, глаза бывают карими, темно-серыми, янтарными. Одежда на их фоне должна выделяться насыщенностью, чтобы усилить впечатление.
- Весна – мягкий тип женской внешности, нежный и светлый. Глаза у таких девушек голубые, зеленые или серые, а волосы имеют платиновый или желтоватый подтон. На лице нередко выступают веснушки, кожа имеет персиковый оттенок. Наряд не должен затмевать свою обладательницу. Он должен быть максимально сдержанным и лаконичным.
- Зима – достаточно контрастный тип, для которого характерны темные глаза (темно-зеленые или карие, почти черные) и фарфоровая кожа обычно с розовым отливом. В редких случаях встречаются женщины этого типа с оливковой кожей. Выбирать модели нужно осторожно, чтобы не создать слишком резкого контраста.
- Лето – кожные покровы имеют светло-розовый или оливковый тон, глаза могут быть светлыми или темными. Волосы также бывают темно-русыми с холодным подтоном или светлыми. Цвет одежды выбирают мягкий, в меру насыщенный, без резких переходов яркости.
Выбор платья: ответственный момент
Девушкам с цветотипом осень подбирать модель для выпускного вечера просто. Фиолетовая, коричневая или зеленая гамма выгодно подчеркнет цвет глаз, оставив за собой незабываемое впечатление. Допускается комбинация этих цветов между собой в ассиметричных моделях. Наряды для дамы весны – это нежно желтые, бежевые и зеленые оттенки. Она может экспериментировать с красным и лососевым цветом, но при условии гармоничного сочетания с оттенком кожи. Если она имеет розовый подтон, тогда лучше не рисковать.
Женщине-зиме подходит все яркое. Усилить эффект можно с помощью помады и лака для ногтей в тон. Все варианты синего, зеленого и красного, особенно бордо, помогут выделиться из яркой и нарядной толпы выпускников. Цветотип лето не столь притязательный, отличным вариантом станут освежающие бирюзовые, строгие темно-синие и нежные бледно-розовые тона.
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