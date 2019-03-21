Как выбрать ходунки для инвалидов и пожилых

Ходунки: отличный инструмент, который играет роль вспомогательного оборудования для пожилых людей и инвалидов. Для того, чтобы они предоставляли реальную ценность, они должны быть выбраны правильно.

При выборе ходунка, необходимо учитывать все критерии, которые могут повлиять на эффективность их эксплуатации. Во-первых, вы должны решить, для чего используются эти инструменты: будут ли они поддерживать пожилого или инвалида, или они будут выступать в качестве инструмента реабилитации во время восстановления после травмы?

На ранних этапах реабилитации рекомендуется использовать традиционные ходунки с 4 ногами, поскольку они предоставляют высший уровень устойчивости.

Если пациент слаб и ему трудно поднимать ходунки, он может рассмотреть вариант оборудования с передними колёсами и легкой рамой. В качестве дополнительной поддержки, при ходьбе удобнее использовать ролики, которые позволяют быстро перемещаться.

Ходунки с поддержкой под локтем помогают инвалидам и пожилым снизить нагрузку на ноги и сохранить баланс, при ходьбе и стоянии. С помощью ходунка этого типа вы можете передвигаться по улице и по комнате. Самые современные конструкции изготовлены из алюминия, поэтому их очень удобно использовать, благодаря их легкости. Во многих моделях ходунков наконечники оснащены резиной, что позволяет двигаться, без потери устойчивости даже на очень скользкой поверхности.

Благодаря широкой опоре, ходунки более устойчивы, чем трость или костыли. Эти инструменты очень отличаются по своему дизайну друг от друга. Таким образом, есть регулируемые, складные, фиксированные, с шаговым эффектом. Есть модели и специально для детей.

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Ходунки для пожилых людей специально разработаны для того, чтобы они могли передвигаться, без посторонней помощи.

При выборе, важно учитывать такие критерии, как рост пользователя. Эти устройства для пожилых и инвалидов могут регулироваться по высоте. Поэтому выбирайте оборудование вместе с человеком, который будет ими пользоваться. Важно отрегулировать высоту ходьбы, чтобы осанка пациента не сгибалась и чтобы шея, плечи, спина и руки не испытывали боли.