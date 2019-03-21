Нержавеющие клапаны из стали AISI 304

В современной продаже предлагается широкий ассортимент предохранительных клапанов из нержавеющей стали, изготовленных из стали AISI 304. Они оберегают оборудование и технологические трубы таким образом, чтобы они не превышали максимально допустимое рабочее давление. Автоматический сброс лишней жидкости, газа или пара сохраняет целостность системы и предотвращает аварийные ситуации. Позаботьтесь о своевременной покупке арматуры, чтобы обеспечить нормальную работу компании и безопасность своих работников. Например, такая возможность предоставляется по ссылке http://moltechsnab.ru/klapan_obratnyj_aisi304

Клапаны из стали AISI 304 актуальны и востребованы в следующих отраслях:

химических лабораториях;

в фармакологии;

во всех отраслях пищевой промышленности;

на машиностроительных заводах;

металлургических областях;

в коммунальных и муниципальных службах.

Нержавеющая сталь выдерживает большие нагрузки, устойчива к коррозии (понятно из названия), агрессивным средам (кислотам, щелочам), механическим воздействиям, высоким и низким температурам и её перепадам. Экологическая безопасность сплава позволяет контактировать с пищевыми продуктами и напитками: это не влияет на их качество, цвет, запах или вкус. клапаны просты в установке и, при выборе рабочих конфигураций. Чтобы гарантировать высокую герметичность и эффективную работу, при простой конструкции и разумной стоимости. Они соответствуют международным, отраслевым и национальным стандартам, одобрены серией клинических испытаний, имеют сертификаты качества и гарантию.

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