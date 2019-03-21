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Виды бытовок и их преимущества

Бытовки - это конструкции, выполненные по принципу контейнера. Они служат для временного размещения работников, хранения инструментов и других бытовых нужд. Данные конструкции в области строительства являются наиболее популярными, например, когда возводится новое здание или прокладывается трубопровод. Что касается структуры бытовки, они являются полными и складными. При желании, могут быть построены на двух этажах.

Сами бытовки относятся к мобильным зданиям, таким образом, их строительство не занимает много времени. Именно по этой причине они настолько популярны, поскольку предоставляют временное жильё людям или для хранения крупного инвентаря. Сфера их применения широка: они действуют, как дома и склады, как центр безопасности, временные убежища для строителей и даже на даче.

Основными положительными качествами бытовок в Тюмени являются следующие: их конструкция максимально проста, поэтому может быть легко возведена и, при необходимости, оборудована различным образом. Бытовка - не обязательно скучный серый трейлер. Если есть возможность и желание, любую можно превратить в уютный жилой дом с электричеством, отоплением и канализацией. Назначение этих конструкций различно, поэтому для их изготовления используются самые разные материалы.

Бытовки в Тюмени подразделяются на следующие типы:

  • Строительные. Для изготовления каркаса этих конструкций используются деревянные балки. Покрываются плитами OSB - надёжным материалом, устойчивым к влаге и огню. Их особенность заключается в том, что они очень хорошо сохраняют тепло. Важно понимать, что этот тип бытовок всегда находится в условиях, требующих высокой износостойкости, поэтому они часто покрыты металлическими листами.
  • Складские. В основном, такие конструкции включают в себя металлический каркас, покрытый профлистом. Для обустройства интерьера используется материал, который экологичен и удобен: ДВП. Конечно, это не самое долговременное покрытие, но для бытовок такого типа это лучший вариант, и кроме того, доступный.
  • Дачные. Разумеется, они подразумевают больший комфорт, уют.
  • Зимние. Основной отличительной чертой таких конструкций является то, что они предполагают наличие утепления. Все стороны строения изолированы. В качестве изоляционного материала используются панели из минеральной ваты. Не менее важна здесь и эффективная система отопления.
21 март 2019 /
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