Сложно ли открыть компанию в Сингапуре

Многие мечтают начать собственное дело, но только немногие могут. Потому что это очень непросто. Недостаток теоретической информации, рыночные исследования не проводились, риски не анализировались - всё это значительно затрудняет открытие компании в Сингапуре , например.

Существует несколько вариантов финансирования для компании в Сингапуре:

Личные сбережения. В большинстве случаев новые компании финансируются подобным образом, поскольку это наиболее простой способ обеспечить максимальный контроль над компанией. Тем не менее, вы должны убедиться, что эти средства достаточны для осуществления деятельности до дня получения выгоды.

Займы от знакомых. Это возможность получать средства в более гибких условиях.

Можно продать долю в бизнесе инвестору.

Банковский займ. Получить такой вид кредита для новой компании сложно, но вполне реально. Для этого необходимо всё тщательно спланировать и подготовить, разработать эффективный бизнес-план. Всё это увеличивает вероятность получения займа.

Можно использовать одну из схем государственной помощи в качестве займа, пожертвования, стимулирования или капитальных фондов.

Выбор объекта должен соответствовать вашему бизнесу. Можете начать с малого, а в дальнейшем, по мере развития и роста прибыли - расшириться.

Чтобы соблюдать все законы и правила Сингапура для ведения предпринимательской деятельности в определенных областях, вы должны получить разрешения от соответствующих инстанций. Период рассмотрения заявки варьируется до нескольких недель. Тарифы также предоставляются, но их размер зависит от самого разрешения.

Открытие компании в Сингапуре и её дальнейшая деятельность невозможны без соблюдения законов этой страны. В зависимости от выбранной коммерческой структуры, вы должны соблюдать положения закона. Поэтому рекомендуется, чтобы вы чётко знали, какое государственное учреждение отвечает за вашу отрасль, а также - следили за изменениями.

Расширение бизнеса неотделимо связано с наймом работников. Многие бизнесмены начинают с минимального участия персонала, поскольку они могут выполнять большую часть работы сами. В начале это позволит им снизить затраты.