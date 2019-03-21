» » Сложно ли открыть компанию в Сингапуре

Сложно ли открыть компанию в Сингапуре

Многие мечтают начать собственное дело, но только немногие могут. Потому что это очень непросто. Недостаток теоретической информации, рыночные исследования не проводились, риски не анализировались - всё это значительно затрудняет открытие компании в Сингапуре, например.

Существует несколько вариантов финансирования для компании в Сингапуре:

  • Личные сбережения. В большинстве случаев новые компании финансируются подобным образом, поскольку это наиболее простой способ обеспечить максимальный контроль над компанией. Тем не менее, вы должны убедиться, что эти средства достаточны для осуществления деятельности до дня получения выгоды.
  • Займы от знакомых. Это возможность получать средства в более гибких условиях.
  • Можно продать долю в бизнесе инвестору.
  • Банковский займ. Получить такой вид кредита для новой компании сложно, но вполне реально. Для этого необходимо всё тщательно спланировать и подготовить, разработать эффективный бизнес-план. Всё это увеличивает вероятность получения займа.
  • Можно использовать одну из схем государственной помощи в качестве займа, пожертвования, стимулирования или капитальных фондов.

Выбор объекта должен соответствовать вашему бизнесу. Можете начать с малого, а в дальнейшем, по мере развития и роста прибыли - расшириться.

Чтобы соблюдать все законы и правила Сингапура для ведения предпринимательской деятельности в определенных областях, вы должны получить разрешения от соответствующих инстанций. Период рассмотрения заявки варьируется до нескольких недель. Тарифы также предоставляются, но их размер зависит от самого разрешения.

Открытие компании в Сингапуре и её дальнейшая деятельность невозможны без соблюдения законов этой страны. В зависимости от выбранной коммерческой структуры, вы должны соблюдать положения закона. Поэтому рекомендуется, чтобы вы чётко знали, какое государственное учреждение отвечает за вашу отрасль, а также - следили за изменениями.

Расширение бизнеса неотделимо связано с наймом работников. Многие бизнесмены начинают с минимального участия персонала, поскольку они могут выполнять большую часть работы сами. В начале это позволит им снизить затраты.

21 март 2019 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Кредит под бизнес
Хочу все знать

Кредит под бизнес

Существует особый вид кредита: кредит под бизнес. Он отличается тем, что весь бизнес в комплексе (движимое и недвижимое имущество в целом) служит гарантией платежеспособности.
Как сделать свой бизнес успешным и эффективным
Хочу все знать

Как сделать свой бизнес успешным и эффективным

Бизнес, который демонстрирует отличную эффективность в начале своего развития, может в дальнейшем замедлить рост и прекратить получать прибыль, если его учредители не думают следовать выбранной
Автоломбард «ТАС КРЕДИТ» в Астане
Хочу все знать

Автоломбард «ТАС КРЕДИТ» в Астане

Кредиты от автоломбарда могут быть неплохим способом быстрого получения нужной суммы денег, однако они также подразумевают большую ответственность. 
Бетсити – ставки на спорт
Хочу все знать

Бетсити – ставки на спорт

Ставки на спорт постоянно популяризируются по той причине, что сам по себе спорт развивается в плане популярности, поэтому и специальные компании могут обеспечить отличные условия для получения
Займ на карту онлайн
Хочу все знать

Займ на карту онлайн

Преимуществами получения кредита онлайн являются его скорость. Более того, вы можете получать кредиты на карточке в любое желаемое время - они доступны круглосуточно.
Каким образом оформляется займ?
Хочу все знать

Каким образом оформляется займ?

Некоторые современные обыватели сталкиваются время от времени с такой ситуацией, как нехватка денежных средств.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Твердотопливные котлы Altep: особенности и преимуществаВыбор кондиционераКак выбрать детские колготки?Охранная система видеонаблюденияФлористическое оформление мероприятияПреимущества онлайн кредитованияК чему снятся животные - толкование снов с братьями нашими меньшимиЯпонский зонд «Хаябуса-2» собрал грунт на астероиде Рюгу и улетел


Свежие Статьи
Установлен период пульсации Большой Медведицы

Установлен период пульсации Большой Медведицы

Астрономы нашли пылевое кольцо на орбите Меркурия и астероиды на орбите Венеры

Астрономы нашли пылевое кольцо на орбите Меркурия и астероиды на орбите Венеры

Великий фильтр на страже космической тишины

Великий фильтр на страже космической тишины

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+