В процессе выполнения работы на сотрудников могут влиять неблагоприятные факторы, влияющие на их здоровье и безопасность. Выявление, оценка и последующее устранение рисков требуют специальной оценки условий труда.

Ранее вместо спецоценки была применима аттестация. Тем не менее, эта практика была отменена в 2014 году. Однако, спецоценка условий труда в Тюмени имеет некоторые различия. В дополнение к сертификации - лучший способ разрешить отношения между начальством предприятия и сотрудниками. Благодаря этой процедуре, каждый работник получает следующие возможности:

защитить своё право на безопасность на работе; получать компенсацию в случае нарушений.

Спецоценка регулируется федеральным законом. Необходимо проходить её всем организации не реже раза в пять лет. Это и есть её отличие от аттестации. Все организации, даже те, которые лишь нанимают офисных работников, обязуются проходить спецоценку условий труда. Единственным исключением являются компании, работники которых работают удалённо.

Вы должны знать, что только компании, отвечающие строгим требованиям, могут проводить специальную оценку. Таким образом, проведение спецоценки должно быть одним из основных видов деятельности, в соответствии с уставом. Персонал должен иметь не меньше пяти компетентных экспертов, а сама компания должна иметь аккредитованную специальную лабораторию.

Бывают случаи, в которых необходимо выполнить специальную внеплановую оценку. К ним относятся:

технический процесс значительно варьируется;

введение новых рабочих мест;

изменения в производственном оборудовании;

изменение материалы.

Всё это может неблагоприятно повлиять на уровень воздействия опасных факторов. Вот почему так важно проводить специальную внеплановую оценку. Стоит сказать, что спецоценка условий труда в Тюмени является обязанностью руководства. Если этой процедурой пренебрегают, закон устанавливает административные санкции: штрафы.

Халатность в оценке не только влечёт за собой денежные расходы, но и подразумевает значительные ограничения коммерческой деятельности.

И последнее - спецоценка условий труда предлагает дополнительные возможности для работников. Они имеют право на льготы, пенсию. Поэтому очевидно, что специальная оценка даёт преимущества как для руководства компании, так и для каждого отдельного работника.