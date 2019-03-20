Суперкипятильник: с каким ТЭН выбирать бойлер

Отключение горячей воды на 3–6 месяцев в году и отсутствие горячего водоснабжения, в принципе, привели к тому, что бойлер попал в тройку самых востребованных бытовых приборов, уступив лидирующие места только холодильнику и стиральной машине. Выбирая водонагреватель, обязательно приходится столкнуться с дилеммой: прибор с каким типом нагревателя выбрать – мокрым или сухим? Важный момент, ведь от этого зависит, долговечность бойлера, скорость нагревания, а еще – насколько просто найти и купить ТЭН для водонагревателя, если деталь выйдет из строя.

Что такое ТЭН

Если упрощенно, то нагревательный элемент – это полая трубка, внутри полости находится токопроводящая спираль. Пустота заполнена оксидом магния или песком. Трубка нагревается и отдает тепло воде.

В конструктивном плане ТЭН делятся на 2 типа:

открытые, или мокрые;

закрытые, или сухие.

Если ТЭН выходит из строя, бойлер превращается в бессмысленный прибор, ведь не выполняет свое предназначение – не греет воду. Поэтому важно выбрать такой ТЭН, который в работе надежен и долговечен.

Плюсы и минусы мокрых ТЭН

Нагреватель открытого типа погружается прямо в бак с водой, поэтому такой элемент называют мокрым, или погружным. Основа ТЭН – нихромовая проволока, оболочка – металлическая трубка.

Погружные нагреватели – классический вариант, используются в старых моделях бойлеров, но приборы с мокрыми ТЭН выпускаются и сегодня.

Преимущества открытых нагревателей:

быстрый нагрев воды;

простая и бюджетная конструкция, которая не увеличивает стоимость бойлера;

универсальность деталей: одна запчасть подходит для водонагревателей разных моделей и брендов;

большой выбор ТЭН для замены.

Однако отрицательных моментов тоже хватает:

трубка постоянно погружена в воду: неудивительно, что при такой эксплуатации поверхность быстро покрывается накипью, а металл разрушает коррозия; если ТЭН не чистить от накипи, деталь может уже через 2–3 года выйти из строя;

мокрый ТЭН более энергоемкий, чем сухой нагреватель;

бойлер с поврежденным мокрым нагревателем опасен: есть риск поражения током.

Особенности водонагревателя с сухим ТЭН

Закрытые нагревательные элементы устанавливаются в современных бойлерах. Конструкция отличается тем, что трубка нагревателя отделена от воды керамической колбой – это повышает практичность и безопасность прибора.

Выгоды использования сухого ТЭН:

долговечность, ведь металл трубки защищен от воды, а значит, от накипи и коррозии;

качество водопроводной воды не влияет на работу нагревателя;

экономичность: бойлеры с закрытыми ТЭН дольше держат тепло, а значит, реже включаются и потребляют меньше электроэнергии.

Однако недостатки есть и у сухих нагревателей:

цена закрытых ТЭН выше, чем мокрых: поэтому бойлер стоит дороже, и затраты на замену детали выше;

сухие нагреватели не универсальны: подходят только для конкретных моделей водонагревателей.

Выбирая бойлер по типу ТЭН, обращайте внимание на такие особенности, как стоимость, долговечность, экономичность и практичность.