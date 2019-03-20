Тренинг по эффективным продажам

Продажи - это основной процесс любой организации, который показывает уровень своих выгод своим клиентам в финансовом отношении. Обучение продажам позволяет значительно увеличить спрос на любой товар или услугу, повысить продажи и уровень рентабельности бизнеса. Компания без продаж рано или поздно завершит свою деятельность.

Семинар по продажам - это программа развития персонала, разработанная специально для конкретных потребностей вашей организации, которая включает тренинг по ключевым навыкам продаж, к которым относятся: контакт с клиентом, определение текущихпотребностей, представление вашего предложения и прочие.

Преимущества семинара по продажам будут максимальными, когда тренер подготовит его специально для вашей фирмы. Для этого вам надо будет изучить ассортимент ваших продуктов, преимущества, проанализировать навыки продаж. Когда некоторые потенциальные клиенты звонят в учебные компании и ищут наиболее дешёвое обучение продажам, они не осознают, что тратят деньги впустую.

В таком случае ваши работники получат только набор абстрактных рекомендаций, значительная часть которых не подойдёт для вашего бизнеса, а остальная - будет забыта на другой день. Не выбирайте семинар по продажам по цене - выберите в соответствии с вашим желанием изменить и адаптировать полученные знания для своего бизнеса!

Позвоните и уточните, какова стоимость семинара по продажам специально для вашего предприятия. Узнайте, что включает этот тренинг, как программа обучения будет адаптирована к конкретным аспектам деятельности вашей компании, как будут оцениваться ваши текущие навыки, возможны ли скидки и прочее.

Цели семинара по продажам непосредственно зависят от самых актуальных задач для вашей фирмы. Компетентные эксперты рекомендуют воспользоваться семинаром по продажам, чтобы мотивировать сотрудников выполнять и превосходить планы продаж, а также устанавливать новые цели, гарантирующие развитие компании.

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