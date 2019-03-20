Медный провод – преимущества

Медные кабели встречаются во многих электрических или электронных приборах. Кабель из данного металла имеет много преимуществ, поэтому он является одним из наиболее часто используемых электропроводов в мире. Но некоторые материалы действуют лучше, чем медь, например, волокно, что способствовало возникновению нескольких важных конкурентов для этого изделия.

Медные кабели превосходят серебро лишь по критерию электропроводности. По сравнению с остальными недрагоценными металлами, такая проводниковая продукция может выдерживать большие электрические нагрузки, обеспечивая меньшую изоляцию и дополнительные армирование. Они характеризуются высокой стойкостью к нагреванию, устраняя многие проблемы с перегрузкой. Также они устойчивы к образованию ржавчины. Хотя патина, непрозрачность, связанная с окислением, может быть на таких проводах, материал не утратит свою функциональность.

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Медь также отличается высокой пластичностью, благодаря чему можно производить кабели тоньше человеческого волоса. Данный металл актуален для производства толстых кабелей, для электрических в электрошкафах и приложениях, которые требуют очень тонких проводов, как для мини-гарнитуры.

Несмотря на то, что медные кабели являются прекрасными проводниками, они не действуют очень хорошо, когда обрабатываются очень точные количества малых электро зарядов. Они не применяются в высокотехнологичных деталях для автомобилей и полупроводников, ввиду невозможности контролировать перегрузку. Производители нередко используют кабели из драгоценных металлов в своих агрегатах, в связи с тем, что эти металлы более устойчивые, когда работают с малым количеством электричества, гарантируя, что излучение не разрушает чувствительные детали.

Медный кабель подвержен электромагнитным помехам, которые могут способствовать неправильной эксплуатации некоторых приборов.